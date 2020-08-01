На судоверфи в Индии на рабочих рухнул кран, есть погибшие и пострадавшие

Не менее 11 рабочих погибли в субботу в Индии при обрушении крана на судоверфи Hindustan Shipyard в порту Вишахапатнам (штат Андхрапрадеш), сообщает индийское телевидение.

Еще пять человек получили травмы.

На кадрах видно, как недавно установленный новый огромный кран рушится и распадается на несколько фрагментов.

Кран рухнул на рабочих, которые принимали участие в его установке и находились неподалеку.

Начато расследование причин трагического происшествия.