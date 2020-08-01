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Дальнее зарубежье 01.08.2020 18:03

На судоверфи в Индии на рабочих рухнул кран, есть погибшие и пострадавшие

Не менее 11 рабочих погибли в субботу в Индии при обрушении крана на судоверфи Hindustan Shipyard в порту Вишахапатнам (штат Андхрапрадеш), сообщает индийское телевидение.

Еще пять человек получили травмы.

На кадрах видно, как недавно установленный новый огромный кран рушится и распадается на несколько фрагментов.

Кран рухнул на рабочих, которые принимали участие в его установке и находились неподалеку.

Начато расследование причин трагического происшествия.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДИЯ, СУДОВЕРФЬ, КРАН, ОБРУШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]