ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны

Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 41 раз, сообщает Минобороны Азербайджана.
«Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 41 раз», - отметили в Минобороны.
По данным ведомства, с позиций, расположенных в в селах Неркин Кармирахбур, Айгепар и Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гаджаллы, Алибейли, Агдам и Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Новрузлу, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.
Б.Рустамбеков
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