Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0003 RUR   0.0234 GBR   2.2056 TRY   0.2438

Цена на нефть

30.07   $/bbl WTI 39.92 -1.35 Brent 42.94 -0.81

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 02.08.2020 09:40

ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны

Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 41 раз, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 41 раз», - отметили в Минобороны.

По данным ведомства, с позиций, расположенных в в селах Неркин Кармирахбур, Айгепар и Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гаджаллы, Алибейли, Агдам и Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Новрузлу, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПЕРЕМИРИЕ, НАРУШЕНИЕ


Похожие новости


МИД Азербайджана считает механизмы прекращения огня с Арменией «техническими вопросами» в рамках урегулирования в Карабахе ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из минометов - Минобороны ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 38 раз - Минобороны ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 45 раз - Минобороны

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]