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Оборона 02.08.2020 14:25

Прошел очередной этап азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических учений с боевой стрельбой

Состоялся очередной этап азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических учений с боевой стрельбой, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«Согласно плану, были проверены оперативность и координация выполнения задач, организация взаимодействия и слаживания, осуществление обеспечения в ходе боевых действий, а также эффективность действий личного состава и применения вооружения и военной техники», - отмечается в сообщении.

Согласно сценарию учений, выведенные в назначенные пункты мотострелковые и бронетанковые подразделения выполнили поставленные задачи.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]