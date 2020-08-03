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Дальнее зарубежье 03.08.2020 16:50

В Соборе Парижской Богоматери приступают к демонтажу большого органа

В Париже в понедельник начинают работы по демонтажу большого органа Собора Парижской Богоматери, сообщают французские СМИ.

Орган незначительно пострадал во время пожара весной 2019 года: его не затронуло пламя, однако во время тушения пожара в него попало некоторое количество воды. Кроме того, на инструмент осела свинцовая пыль.

Теперь специалисты проведут чистку музыкального инструмента и реставрацию, после чего его вновь установят в соборе.

15 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар, чуть не приведший к его полному обрушению. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы. Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в прошлом году заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет. Такие сроки вызвали недоумение у многих французских архитекторов, уверенных, что в реальности подобные работы займут гораздо больше времени.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, СОБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]