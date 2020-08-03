Суд 31 августа начнет отбор присяжных по делу старших сестер Хачатурян

Мосгорсуд 31 августа начнет отбирать присяжных, которые будут рассматривать дело двоих старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
"Заседание назначено на 31 августа", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник адвокат одной из девушек Алексей Липцер.
Кроме того, по словам адвоката, суд отказался возвращать дело в прокуратуру и менять его подсудность, о чем просила защита.
Также суд продлил девушкам меру пресечения в виде запрета определенных действий и дополнительно запретил им участвовать в массовых мероприятиях.
В июле 2018 года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери погибшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра.
Спустя год расследование дела было завершено. Сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Согласно фабуле дела, мотивом преступления стали многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие.
В рамках указанной квалификации сестры не признали вину. Защита настаивает на том, что они действовали в пределах необходимой обороны.
По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент совершения преступления была невменяема, в связи с чем, как ожидается, по итогам отдельного рассмотрения ее дела она будет освобождена судом от уголовной ответственности и направлена на принудительное лечение.
Старших сестер экспертиза признала вменяемыми.
Материалы в отношении Михаила Хачатуряна в июле 2019 года были выделены в отдельное производство из дела сестер. В его действиях следствие усмотрело признаки истязания и сексуального насилия в отношении дочерей. Вместе с тем, возбуждать уголовное дело в его отношении, согласно установленному порядку, следствие не стало в связи со смертью (нереабилитирующее основание - ИФ).
Дело сестер вызвало широкий общественный резонанс и дискуссию на тему домашнего насилия
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