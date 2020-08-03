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СНГ 03.08.2020 15:16

Замглавы МВД Украины: человек, угрожающий взорвать бомбу в БЦ "Леонардо" - гражданин Узбекистана

Мужчина, находящийся в здании бизнес-центра "Леонардо" в центре Киева и утверждающий, что в рюкзаке у него взрывчатка, по предварительным данным, является гражданином Узбекистана, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"По предварительной информации лицом, угрожающим террористическим актом, является гражданин Узбекистана Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 г.р. Судя по его социальным сетям, это психически неуравновешенный человек", - написал Геращенко на своей странице в Facebook в понедельник.

На странице Сухроба Керимова в Фейсбуке содержится информация, что он - уроженец Самарканда, учился в школе 26. На странице, которую он ведет с 2018 года, только фотографии его и маленького ребенка.

Замглавы ведомства отметил, что пока не известно, насколько серьезны намерения злоумышленника и действительно ли у него есть настоящая взрывчатка.

"Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров. На месте создан оперативный штаб СБУ и полиции. Введен в действие план специальной операции "Бумеранг", - написал Геращенко.

Позже он опубликовал фото человека, угрожающего терактом.

В свою очередь, советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил в Facebook, что у злоумышленника взрывчатка привязана к ноге и он угрожает ее взорвать, он требует внимания СМИ и прямого эфира, чтобы сделать заявление.

В пресс-центре СБУ агентству "Интерфакс-Украина" сообщили: "По состоянию на данный момент в рамках объявленного СБУ плана "Бумеранг" осуществляются соответствующие мероприятия совместно с другими правоохранительными органами".

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Тэги: УКРАНА, КИЕВ, ТЕРРОРИСТ, МВД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]