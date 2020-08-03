Forbes признал Шнурова самой богатой звездой российского шоу-бизнеса

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров возглавил рейтинг звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами, составленный журналом Forbes.

Издание подсчитало, что в период с мая 2019 года по апрель 2020-го Шнуров, вступивший в этом году в "Партию роста", заработал 8,8 млн долларов. Эксперты, как отмечает Forbes, называют музыканта "олигархом среди наших артистов".

По данным издания, Шнуров со своей группой зарабатывает в среднем $150 тыс. за частный концерт или корпоратив. При этом Forbes со ссылкой на одного из российских миллиардеров пишет, что гонорары артиста за выступление могут доходить до $300 тыс. и выше.

В предыдущей версии рейтинга Forbes, опубликованной в 2018 году, доходы Шнурова были оценены в $13,9 млн. По этому показателю музыкант также был признан тогда самой богатой звездой шоу-бизнеса в РФ.

На втором месте рейтинга - певец Егор Крид, заработавший за год $6,9 млн. Замыкает тройку рейтинга Дима Билан. Его результат - $6,8 млн за год. В топ-5 рейтинга также вошли музыкант Баста (Василий Вакуленко) и Филипп Киркоров (у обоих по $6,6 млн дохода за год).

В первую десятку рейтинга также попали певица Полина Гагарина ($6,4 млн), группа "Би-2" ($6 млн), Григорий Лепс ($5,3 млн), рэпер Тимати и телеведущий Иван Ургант (по $5,1 млн дохода у каждого).

Для составления этого рейтинга в Forbes подсчитали общий объем гонорарных выплат в адрес того или иного музыканта, телеведущего и юмориста с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года. Приведенные в рейтинге суммы были высчитаны в результате экспертной оценки, основанной на анализе данных, с помощью предоставленных самими участниками списка и независимыми аналитиками данных, а также на основании сведений о гастрольном графике, рекламных контрактах и т.д.

В Forbes также обратили внимание, что доходы всех участников рейтинга были бы выше в среднем на 12,5%, если бы не запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса (был введен в середине марта). Период, который охватил рейтинг издания, включает в себя полтора месяца простоя, говорится в публикации.