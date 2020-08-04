Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0018 RUR   0.0233 GBR   2.2239 TRY   0.2438

Цена на нефть

03.08   $/bbl WTI 41.01 0.74 Brent 44.15 0.63

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.08.2020 22:40

Китайская Ant Group проведет IPO в Шанхае и Гонконге на рекордные $30 млрд

Китайский гигант в сфере финансовых технологий Ant Group Co., который владеет системой мобильных платежей Alipay, проведет первичное публичное размещение акций в Гонконге и Шанхае на рекордную сумму $30 млрд, пишет издание Caixin со ссылкой на осведомленные источники.

Компания, основанная миллиардером Джеком Ма, в конце июля объявила, что разместит свои акции на открытой в 2019 году в Шанхае площадке STAR, ориентированной на китайские технологические компании, а также на Гонконгской фондовой бирже.

Хотя сама Ant Group не сообщает параметры размещения, ожидается, что в ходе него компания будет оценена примерно в $200 млрд. По данным Caixin, Ant Group планирует выставить на продажу 10% акций в Шанхае и 5% в Гонконге, в результате чего общий объем размещения достигнет около $30 млрд.

"Процесс IPO, несомненно, будет быстрым, - отмечают источники издания. - Размещение, вероятно, состоится в сентябре или октябре".

Это IPO может стать крупнейшим в истории, побив рекорд саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco, объем размещения которой в декабре 2019 года - январе этого года составил $29,4 млрд.

Выход на рынок поможет Ant "ускорить достижение цели по цифровизации сферы услуг в Китае", что позволит ей расширяться вместе с партнерами в мире и продолжить инвестировать в технологии и инновации, отмечает компания.

Владельцем доли в размере 33% в Ant является Alibaba Group Holding Ltd.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ФИНТЕХ, КОМПАНИЯ, IPO

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]