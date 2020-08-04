Китайская Ant Group проведет IPO в Шанхае и Гонконге на рекордные $30 млрд

Китайский гигант в сфере финансовых технологий Ant Group Co., который владеет системой мобильных платежей Alipay, проведет первичное публичное размещение акций в Гонконге и Шанхае на рекордную сумму $30 млрд, пишет издание Caixin со ссылкой на осведомленные источники.

Компания, основанная миллиардером Джеком Ма, в конце июля объявила, что разместит свои акции на открытой в 2019 году в Шанхае площадке STAR, ориентированной на китайские технологические компании, а также на Гонконгской фондовой бирже.

Хотя сама Ant Group не сообщает параметры размещения, ожидается, что в ходе него компания будет оценена примерно в $200 млрд. По данным Caixin, Ant Group планирует выставить на продажу 10% акций в Шанхае и 5% в Гонконге, в результате чего общий объем размещения достигнет около $30 млрд.

"Процесс IPO, несомненно, будет быстрым, - отмечают источники издания. - Размещение, вероятно, состоится в сентябре или октябре".

Это IPO может стать крупнейшим в истории, побив рекорд саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco, объем размещения которой в декабре 2019 года - январе этого года составил $29,4 млрд.

Выход на рынок поможет Ant "ускорить достижение цели по цифровизации сферы услуг в Китае", что позволит ей расширяться вместе с партнерами в мире и продолжить инвестировать в технологии и инновации, отмечает компания.

Владельцем доли в размере 33% в Ant является Alibaba Group Holding Ltd.