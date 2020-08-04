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Дальнее зарубежье 04.08.2020 23:09

Около 30 человек погибли, более 2,5 тыс. пострадали в результате взрывов в Бейруте - минздрав Ливана

Более 25 человек погибли в результате серии мощных взрывов, прогремевших во вторник близ порта в Бейруте, сообщил глава минздрава Ливана Хасан Хамад.

По его словам, еще более 2,5 тыс. человек получили ранения и травмы.

При этом министр не исключил, что количество жертв и пострадавших может увеличиться.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЙРУТ, ВЗРЫВЫ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]