Около 30 человек погибли, более 2,5 тыс. пострадали в результате взрывов в Бейруте - минздрав Ливана

Более 25 человек погибли в результате серии мощных взрывов, прогремевших во вторник близ порта в Бейруте, сообщил глава минздрава Ливана Хасан Хамад.

По его словам, еще более 2,5 тыс. человек получили ранения и травмы.

При этом министр не исключил, что количество жертв и пострадавших может увеличиться.