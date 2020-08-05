ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны

Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 36 раз, сообщает Минобороны Азербайджана.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 36 раз", - отметили в Минобороны.

По данным ведомства, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Заманлы Гедабекского района.

"Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Карвенд, Гараханбейли, Кюрдляр Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов", - отмечает оборонное ведомство.

Б.Рустамбеков