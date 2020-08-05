Израиль в августе может получить согласие США на аннексию части Западного берега реки Иордан - израильские СМИ

США могут в августе дать "зеленый свет" Израилю на аннексию части территорий Западного берега реки Иордан, сообщили в среду израильские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме.
"Существует вероятность того, что Иерусалим и Вашингтон договорятся по этому плану, возможно распространив суверенитет Израиля на Иорданскую долину и все поселения, либо только на одно или несколько поселений в районе Иерусалима", - сказал источник, которого цитирует газета The Times of Israel.
При этом источник подчеркнул, что "маловероятно, чтобы администрация США дала "зеленый свет" на аннексию в сентябре или позже из-за предстоящих в ноябре президентских выборов".
Аннексия Израилем части оккупированного им Западного берега реки Иордан предусматривалась представленным в начале этого года президентом США Дональдом Трампом планом ближневосточного урегулирования. Планы аннексии вызвали массу протестов в мире.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирался приступить к аннексии с 1 июля, но до сих пор этого не сделал в силу ряда причин. Одна из них - разногласия по данному вопросу в коалиционном правительстве: главный партнер по коалиции лидер "Кахоль-Лавана" Бени Ганца, который является министром обороны, а через полтора года по соглашению сменит Нетаньяху на посту главы кабинета, считает, что в условиях распространения коронавируса приоритетом должна быть борьба с этим недугом.
Кроме того, при формировании коалиционного правительства Израиля была достигнута договоренность, что реализация плана аннексии должна быть одобрена Вашингтоном. Между тем, по данным израильских СМИ, в США разнятся мнения о том, как должна быть проведена аннексия территорий. В частности, в Вашингтоне могут заявить Израилю, что не все желаемые территории нужно аннексировать сразу, а предложат сделать это поэтапно, начав с территорий, прилегающих к Иерусалиму. В США опасаются, что если Израиль объявит свой суверенитет над всеми желаемыми территориями сразу, то это может грозить разрывом многих связей в регионе.
Премьер Израиля заявил ранее на этой неделе, что планы аннексии "все еще стоят на повестке дня" и что "мяч на стороне Вашингтона".
По данным The Times of Israel, США хотят гарантировать, чтобы любая форма аннексии сопровождалась жестами доброй воли в пользу палестинцев. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Ави Берковиц работает сейчас над "пакетным решением", которое бы подсластило палестинцам пилюлю аннексии.
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