Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0088 RUR   0.0232 GBR   2.2262 TRY   0.2456

Цена на нефть

04.08   $/bbl WTI 41.70 0.69 Brent 44.43 0.28

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 05.08.2020 19:16

William Hill закроет более 100 букмекерских контор на фоне роста популярности онлайн-ставок

Британский букмекер William Hill Plc закроет 119 пунктов приема ставок и объединит розничные и онлайн-операции на фоне роста спроса на онлайн-ставки в связи с пандемией коронавируса.

Между тем компания сообщила, что сможет выплатить 24,5 млн фунтов стерлингов, полученные от правительства для выплаты зарплат 7 тыс. сотрудников во время локдауна, благодаря "сильному восстановлению" показателей.

William Hill отчиталась о падении выручки на 32% в годовом выражении, до 554,4 млн фунтов стерлингов за шесть месяцев до конца июня. В то же время компания получила доналоговую прибыль в размере 141,1 млн фунтов стерлингов по сравнению с убытком в размере 63,5 млн за аналогичный период годом ранее за счет возврата НДС в размере около 200 млн фунтов стерлингов.

Без учета возмещения налога компания получила доналоговый убыток в размере 14,2 млн фунтов стерлингов.

В прошлом году William Hill закрыла около 700 пунктов приема ставок из-за последствий новых правительственных ограничений, касающихся азартных игр. Власти Великобритании приняли решение сократить максимальный размер ставки на игровых автоматах с фиксированным коэффициентом до 2 фунтов стерлингов в апреле 2019 года. В результате у компании осталось около 1,5 тыс. контор.

Акции William Hill в ходе торгов в среду дорожают на 2,9%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БУКМЕКЕР, КОНТОРЫ, ЗАКРЫТИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]