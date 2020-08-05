William Hill закроет более 100 букмекерских контор на фоне роста популярности онлайн-ставок

Британский букмекер William Hill Plc закроет 119 пунктов приема ставок и объединит розничные и онлайн-операции на фоне роста спроса на онлайн-ставки в связи с пандемией коронавируса.
Между тем компания сообщила, что сможет выплатить 24,5 млн фунтов стерлингов, полученные от правительства для выплаты зарплат 7 тыс. сотрудников во время локдауна, благодаря "сильному восстановлению" показателей.
William Hill отчиталась о падении выручки на 32% в годовом выражении, до 554,4 млн фунтов стерлингов за шесть месяцев до конца июня. В то же время компания получила доналоговую прибыль в размере 141,1 млн фунтов стерлингов по сравнению с убытком в размере 63,5 млн за аналогичный период годом ранее за счет возврата НДС в размере около 200 млн фунтов стерлингов.
Без учета возмещения налога компания получила доналоговый убыток в размере 14,2 млн фунтов стерлингов.
В прошлом году William Hill закрыла около 700 пунктов приема ставок из-за последствий новых правительственных ограничений, касающихся азартных игр. Власти Великобритании приняли решение сократить максимальный размер ставки на игровых автоматах с фиксированным коэффициентом до 2 фунтов стерлингов в апреле 2019 года. В результате у компании осталось около 1,5 тыс. контор.
Акции William Hill в ходе торгов в среду дорожают на 2,9%.
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