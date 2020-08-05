Ефремов в суде заявил, что не признает вину в смертельной автоаварии

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП в центре Москвы, не признал свою вину по предъявленному обвинению.
"Я ничего не помню. Нет, не признаю", - заявил актер в среду в Пресненском суде Москвы, где началось рассмотрение его дела по существу.
Защита артиста отметила, что признавать вину преждевременно.
В свою очередь прокурор в суде заявила, что Ефремов в момент аварии превысил скорость на 25 км/ч.
"Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, превысил скорость на 25 км/ч, так как утратил контроль за управляемостью своего автомобиля, после чего допустил выезд на встречную полосу движения, лишив возможности встречный автомобиль под управлением Захарова уйти от столкновения", - сказала гособвинитель.
Защитник потерпевших по данному делу Александр Добровинский со своей стороны сообщил журналистам о наличии у него видеозаписи, подтверждающей, что Ефремов был за рулем во время ДТП.
"Я вёл собственное расследование, на этой видеозаписи Ефремов выходит из машины с водительского сидения", - заявил адвокат.
Он отметил, что эта запись не приобщена к материалам дела.
"Завтра она будет представлена в СМИ", - добавил Добровинский.
Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).
ДТП с участием автомобиля актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен.
Азербайджан окажет финансовую помощь Ливану - президент Алиев
Азербайджанские и турецкие военные отработали нанесение упреждающих ударов по живой силе и боевой технике противника
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Мангистаумунайгаз в I полугодии снизил добычу на 3,3% из-за ограничений по ОПЕК+
FAO запускает проект по поддержке малого агробизнеса на северо-западе Азербайджана
BP в рамках новой стратегии к 2030г сократит добычу на 40%, увеличит низкоуглеродные инвестиции в 10 раз
Пограничники Азербайджан пресекли контрабанду около 24 кг наркотиков
В Азербайджане за сутки выявлено менее 200 новых случаев COVID-19, 3 человека скончались
Медработники в Азербайджане в марте-июне получили надбавки к зарплате из-за COVID-19 почти на $34 млн
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Дебетовые карты от AccessBank со скидкой 50%!
Фонд развития предпринимательства и Банк Республика оказывают поддержку предпринимателям, пострадавшим от пандемии
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб