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СНГ 05.08.2020 15:40

Ефремов в суде заявил, что не признает вину в смертельной автоаварии

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП в центре Москвы, не признал свою вину по предъявленному обвинению.

"Я ничего не помню. Нет, не признаю", - заявил актер в среду в Пресненском суде Москвы, где началось рассмотрение его дела по существу.

Защита артиста отметила, что признавать вину преждевременно.

В свою очередь прокурор в суде заявила, что Ефремов в момент аварии превысил скорость на 25 км/ч.

"Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, превысил скорость на 25 км/ч, так как утратил контроль за управляемостью своего автомобиля, после чего допустил выезд на встречную полосу движения, лишив возможности встречный автомобиль под управлением Захарова уйти от столкновения", - сказала гособвинитель.

Защитник потерпевших по данному делу Александр Добровинский со своей стороны сообщил журналистам о наличии у него видеозаписи, подтверждающей, что Ефремов был за рулем во время ДТП.

"Я вёл собственное расследование, на этой видеозаписи Ефремов выходит из машины с водительского сидения", - заявил адвокат.

Он отметил, что эта запись не приобщена к материалам дела.

"Завтра она будет представлена в СМИ", - добавил Добровинский.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с участием автомобиля актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен.

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Тэги: РОССИЯ, АРТИСТ, ДТП, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]