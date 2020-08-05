FAO запускает проект по поддержке малого агробизнеса на северо-западе Азербайджана

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) начала реализацию проекта «Развитие устойчивых и инклюзивных агропродовольственных систем в северо-западном регионе Азербайджана».
Как сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», в среду прошла онлайн встреча участников в рамках проекта.
В ходе онлайн-конференции руководитель проекта Юсиф Ахундов отметил, что целью проекта является оказание мер поддержки субъектов малого агробизнеса в Загаталах, Балакяне и Гахе.
«Этот проект в основном нацелен на развитие малого агробизнеса в регионе, в частности производства продукции АПК. Это, в свою очередь, окажет влияние на устранение безработицы, а также на повышение благосостояние жителей сел. Совместная работа с другими соответствующими организациями и структурами, в числе которых основную роль играет Минсельхоз, направлена на поддержку создания всей стоимостной цепочки для сельскохозяйственного производства”, - отметил Ахундов.
Он также отметил, что по итогам проекта ожидается: распространение Системы сельскохозяйственного наследия мирового значения (GIAHS), которая уже практикуется в 22 странах; поддержка новых бизнес-планов; развитие бизнес возможностей предприятий; расширение возможностей выхода на рынок, а также улучшение связи потребителей с производителем, что, в свою очередь, окажет влияние на развития агро- и гастрономического туризма в регионе.
«В рамках проекта совместно с Центром аграрных исследований планируется развивать производство шести видов продукции АПК: пчеловодство, овцеводство и скотоводство, фрукты, хурма, а также дикие растения», - подчеркнул Ахундов.
Он добавил, что в рамках проекта планируется проведение 2 ярмарок (одна в регионе, вторая - в Баку) для развития туризма, также выпуск кулинарных книг о местной кухне. Также Ахундов подчеркнул, что внимание будет уделяться гендерному равноправию, в рамках которого Ассоциация сельских женщин будет оказывать поддержку женщинам-производителям.
Х.Насирзаде
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