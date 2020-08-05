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АПК 05.08.2020 16:08

FAO запускает проект по поддержке малого агробизнеса на северо-западе Азербайджана

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) начала реализацию проекта «Развитие устойчивых и инклюзивных агропродовольственных систем в северо-западном регионе Азербайджана».

Как сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», в среду прошла онлайн встреча участников в рамках проекта.

В ходе онлайн-конференции руководитель проекта Юсиф Ахундов отметил, что целью проекта является оказание мер поддержки субъектов малого агробизнеса в Загаталах, Балакяне и Гахе.

«Этот проект в основном нацелен на развитие малого агробизнеса в регионе, в частности производства продукции АПК. Это, в свою очередь, окажет влияние на устранение безработицы, а также на повышение благосостояние жителей сел. Совместная работа с другими соответствующими организациями и структурами, в числе которых основную роль играет Минсельхоз, направлена на поддержку создания всей стоимостной цепочки для сельскохозяйственного производства”, - отметил Ахундов.

Он также отметил, что по итогам проекта ожидается: распространение Системы сельскохозяйственного наследия мирового значения (GIAHS), которая уже практикуется в 22 странах; поддержка новых бизнес-планов; развитие бизнес возможностей предприятий; расширение возможностей выхода на рынок, а также улучшение связи потребителей с производителем, что, в свою очередь, окажет влияние на развития агро- и гастрономического туризма в регионе.

«В рамках проекта совместно с Центром аграрных исследований планируется развивать производство шести видов продукции АПК: пчеловодство, овцеводство и скотоводство, фрукты, хурма, а также дикие растения», - подчеркнул Ахундов.

Он добавил, что в рамках проекта планируется проведение 2 ярмарок (одна в регионе, вторая - в Баку) для развития туризма, также выпуск кулинарных книг о местной кухне. Также Ахундов подчеркнул, что внимание будет уделяться гендерному равноправию, в рамках которого Ассоциация сельских женщин будет оказывать поддержку женщинам-производителям.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: FAO, АПК, ПРОЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]