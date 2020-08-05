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СНГ 05.08.2020 20:46

В Белоруссии задержан соорганизатор гражданской инициативы по наблюдению за президентскими выборами

Белорусские правозащитники сообщили о задержании одного из руководителей общественной инициативы "Честные люди" Илья Шапотковский, сообщают правозащитники.

"По предварительной информации, его задерживали сотрудники Департамента финансовых расследований в рамках дела Белгазпромбанка", - говорится в сообщении лишенного аккредитации правозащитного центра "Весна".

По информации правозащитников, Шапотковский хорошо знаком с экс-главой Белгазпромбанка Виктором Бабарико. "С первых дней существования штаба Бабарико он принимал активное участие в его работе и возглавлял отдел верификации подписей. После отказа в регистрации Бабарико в качестве кандидата на пост президента Илья активно участвовал в работе инициативы "Честные люди", - говорится в сообщении.

Инициатива "Честные люди" занимается, в том числе, наблюдением за выборами президента Белоруссии.

Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны и помещены в СИЗО КГБ 18 июня. Следствие заявило, что в Белгазпромбанке была создана организованная преступная группа. Бабарико обвинили в легализации преступных доходов, даче и получении взятки, уклонении от уплаты налогов. Всего по "делу Белгазпромбанка" проходит около 30 человек, в том числе 6 членов правления банка. Расследование ведет КГБ Белоруссии.

Бабарико собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но ему было отказано в регистрации.

Выборы президента республики должны пройти 9 августа.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]