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СНГ 06.08.2020 18:12

Москва планирует ратифицировать соглашение с Ашхабадом в сфере безопасности

Правительство РФ предлагает ратифицировать соглашение с Туркменистаном о сотрудничестве в области безопасности, подписанное в Москве еще в апреле 2003 года.

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о представлении президенту РФ для внесения на ратификацию в Госдуму соглашения между РФ и Туркменистаном о сотрудничестве в области безопасности.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРКМЕНИЯ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]