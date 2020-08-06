Москва планирует ратифицировать соглашение с Ашхабадом в сфере безопасности

Правительство РФ предлагает ратифицировать соглашение с Туркменистаном о сотрудничестве в области безопасности, подписанное в Москве еще в апреле 2003 года.

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о представлении президенту РФ для внесения на ратификацию в Госдуму соглашения между РФ и Туркменистаном о сотрудничестве в области безопасности.

Документ опубликован на портале правовой информации.