Власти Азербайджана готовят новую систему управления госкомпаниями – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил правительству подготовить новую систему управления государственными компаниями.
«Государственные компании тянут нашу экономику вниз. Если сравнивать выплачиваемые госкомпаниями налоги и выделяемые им субсидии и прямые инвестиции, то разница будет очевидной. В развитых странах некоторые стратегические направления поддерживаются и субсидируются государством. Однако, во многих случаях все экономические отношения там основаны на принципе рыночной экономики. В этом направлении должны быть предприняты очень серьезные шаги. Работа государственных компаний должна быть серьезно анализирована и должна быть создана новая система управления", - сказал Алиев в четверг на совещании о мерах, принятых для борьбы с распространением пандемии коронавируса и социально-экономической ситуации в стране, проведенного в формате видеоконференции.
По его словам, соответствующие структуры уже подготовили пакет предложений.
Глава государства поручил правительству «в ближайшие дни представить необходимые документы, связанные с новой системой управления государственными компаниями».
«Потери в госкомпаниях довольно велики. Наши потери газа, правда, в последнее время уменьшились, но все еще высоки. Также и потери воды. Я провел специальное совещание для решения водных проблем, План действий принят и уже реализуется. Но потери находятся на уровне 40-50%. Конечно, мы также обеспокоены потерями в линиях электропередач. Хотя недавно в эту сферу были вложены крупные инвестиции и создана современная инфраструктура, потери все еще есть. Если в частном секторе есть убытки, это предприятие обанкротится, закроет свой бизнес. Но госкомпании привыкли к тому, что все их недостатки и убытки будут покрываться государством. Даже газификация в нашей стране осуществляется за счет госбюджета. Однако, это прямая ответственность Государственной нефтяной компании. В этом году в госбюджете предусматривается 100 млн манатов на газификацию сел. Если это делает государство, то что делает Государственная нефтяная компания? В конце концов, это ее работа", - добавил Алиев.
Президент также подчеркнул проблемы, имеющиеся в Каспийском морском пароходстве, Азерэнержи, АЖД и AZAL.
«Ситуация в Каспийском морском пароходстве лучше, чем в других госкомпаниях. Сейчас мы строим несколько кораблей. Мы делаем это за счет государственного бюджета, а затем отдаем их Каспийскому морскому пароходству. Они эксплуатируются, но возвращаются ли деньги? Это большой вопрос. Сколько денег выделяется «Азерэнержи»? Правда, проделана большая работа, строятся станции и подстанции, почти реконструирована Мингячевирская ТЭЦ. Но откуда берутся деньги? Из государственного бюджета. Сегодня основным источником государственного бюджета является нефтегазовый сектор. Все самолеты AZAL были закуплены государством. Все аэропорты были построены государством. В чем выгода государства? Эти самолеты приобретены, они эксплуатируются. А откуда берется доход? Когда он будет возвращен, придется ли возвращать кредиты за счет государственной гарантии? Тоже самое в АЖД. Строятся новые линии, закупаются новые вагоны, новые локомотивы, выделяются сотни миллионов манатов. Но где эффект? Ведь все должно работать эффективно", - заявил Алиев.
А.Мамедов
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