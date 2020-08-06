Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0195 RUR   0.0233 GBR   2.233 TRY   0.2409

Цена на нефть

05.08   $/bbl WTI 42.19 0.49 Brent 45.17 0.74

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 06.08.2020 17:23

Президент Алиев поручил усилить контроль над предпринимателями, нарушающими карантин

Госорганы, отвечающие за регулирование правил карантинного режима, должны усилить видеоконтроль над бизнес-структурами, нарушающих карантин, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В сложившейся ситуации нам нужно больше внимания уделять цифровизации в целом. Мы должны интегрировать услуги, предоставляемые как государственным, так и частным секторами, в эту общую систему. Я считаю, что к этому вопросу нужно отнестись очень серьезно и поставить системы онлайн видеонаблюдения. Соответствующие государственные органы должны иметь возможность проводить это видеонаблюдение. Если они видят, что предприниматели нарушают эти правила, они должны быть наказаны. Это однозначно. Я думаю, что электронные средства также должны быть использованы. На многих объектах теперь есть камеры. Эти камеры должны быть подключены к нашей общей системе наблюдения и видеонаблюдения онлайн»,- сказал Алиев в четверг на совещании о мерах, принятых для борьбы с распространением пандемии коронавируса и социально-экономической ситуации в стране, проведенного в формате видеоконференции.

По словам президента, несмотря на улучшение динамики по числу выздоровевших от коронавируса по отношению к числу зараженных, которая ведет к ослаблению режима, необходимо соблюдать строгий механизм контроля.

«Потому что смягчение ведет к возобновлению болезни во многих странах. Почти во всех странах, где произошло смягчение, были открыты объекты, туристические объекты, предприятия общественного питания, объекты обслуживания, вирус снова распространяется, и это считается второй волной. Все санитарно-эпидемиологические нормы должны быть полностью соблюдены на вновь открытых объектах. Должна быть обеспечена социальная дистанция. Услуги, предоставляемые на объектах, должны быть организованы в соответствии с новыми правилами. Самый важный вопрос: у кого есть контрольные функции? Должны быть подготовлены серьезные предложения по этому вопросу», - подчеркнул президент.

Президент считает, что «вторая волна» является следствием халатного отношения к соблюдению санитарных норм. «Вторая волна может возникнуть, если болезнь исчезнет, ​​а затем появится новый источник инфекции. Поэтому должен быть очень строгий контроль над этим вопросом», - подчеркнул Алиев.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, БИЗНЕС, КОРОНАВИРУС


Похожие новости


Лукашенко обещает разобраться с "заигравшимися в политику" бизнесменами Лукашенко назвал бизнесменов "буржуями" и поручил их "прошерстить" Азербайджан инвестировал в экономику других стран свыше $20 млрд - Алиев Алиев призвал чиновников в Азербайджане убрать «грязные руки» от предпринимателей Узбекский лидер хочет ввести мораторий на проверки предпринимателей Лукашенко подписал декрет о развитии предпринимательства в стране

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]