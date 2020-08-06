Президент Алиев поручил усилить контроль над предпринимателями, нарушающими карантин

Госорганы, отвечающие за регулирование правил карантинного режима, должны усилить видеоконтроль над бизнес-структурами, нарушающих карантин, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«В сложившейся ситуации нам нужно больше внимания уделять цифровизации в целом. Мы должны интегрировать услуги, предоставляемые как государственным, так и частным секторами, в эту общую систему. Я считаю, что к этому вопросу нужно отнестись очень серьезно и поставить системы онлайн видеонаблюдения. Соответствующие государственные органы должны иметь возможность проводить это видеонаблюдение. Если они видят, что предприниматели нарушают эти правила, они должны быть наказаны. Это однозначно. Я думаю, что электронные средства также должны быть использованы. На многих объектах теперь есть камеры. Эти камеры должны быть подключены к нашей общей системе наблюдения и видеонаблюдения онлайн»,- сказал Алиев в четверг на совещании о мерах, принятых для борьбы с распространением пандемии коронавируса и социально-экономической ситуации в стране, проведенного в формате видеоконференции.
По словам президента, несмотря на улучшение динамики по числу выздоровевших от коронавируса по отношению к числу зараженных, которая ведет к ослаблению режима, необходимо соблюдать строгий механизм контроля.
«Потому что смягчение ведет к возобновлению болезни во многих странах. Почти во всех странах, где произошло смягчение, были открыты объекты, туристические объекты, предприятия общественного питания, объекты обслуживания, вирус снова распространяется, и это считается второй волной. Все санитарно-эпидемиологические нормы должны быть полностью соблюдены на вновь открытых объектах. Должна быть обеспечена социальная дистанция. Услуги, предоставляемые на объектах, должны быть организованы в соответствии с новыми правилами. Самый важный вопрос: у кого есть контрольные функции? Должны быть подготовлены серьезные предложения по этому вопросу», - подчеркнул президент.
Президент считает, что «вторая волна» является следствием халатного отношения к соблюдению санитарных норм. «Вторая волна может возникнуть, если болезнь исчезнет, а затем появится новый источник инфекции. Поэтому должен быть очень строгий контроль над этим вопросом», - подчеркнул Алиев.
Х.Насирзаде
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