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Внутренняя политика 12.01.2024 13:58

Предприниматели в Азербайджане заявили о поддержке политического курса президента Алиева

Участники конференции «Партнёрство государство-предприниматель: Основа экономической устойчивости», проходящей в пятницу в Баку, приняли заявление о поддержке политического курса, проводимого президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает корреспондент агентства “Интерфакс-Азербайджан” в заявлении отмечается, что несмотря на глобальные вызовы, макроэкономическая ситуация в Азербайджане стабильная, продолжается диверсификация экономики, для частного создаётся еще более благоприятная бизнес- и инвестиционная среда.

“Предприниматели испытывают чувство большой гордости от того, что они вносят свой вклад в дело скорейшего восстановления Карабаха и реализацию программы “Великое возвращение”, - отмечается в заявлении.

Участники конференции подчеркнули, что они “продолжат предпринимать все необходимые усилия для развития экономики Азербайджана”.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БИЗНЕС, ПРЕЗИДЕНТ, ПОДДЕРЖКА


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