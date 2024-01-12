Предприниматели в Азербайджане заявили о поддержке политического курса президента Алиева

Участники конференции «Партнёрство государство-предприниматель: Основа экономической устойчивости», проходящей в пятницу в Баку, приняли заявление о поддержке политического курса, проводимого президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает корреспондент агентства “Интерфакс-Азербайджан” в заявлении отмечается, что несмотря на глобальные вызовы, макроэкономическая ситуация в Азербайджане стабильная, продолжается диверсификация экономики, для частного создаётся еще более благоприятная бизнес- и инвестиционная среда.

“Предприниматели испытывают чувство большой гордости от того, что они вносят свой вклад в дело скорейшего восстановления Карабаха и реализацию программы “Великое возвращение”, - отмечается в заявлении.

Участники конференции подчеркнули, что они “продолжат предпринимать все необходимые усилия для развития экономики Азербайджана”.

Б.Рустамбеков