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СНГ 06.08.2020 21:45

Лукашенко считает Путина другом, хотя в отношениях "есть напряжение"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает президента России Владимира Путина другом и старшим братом, хотя в отношениях есть напряжение.

"Я искренне считаю Путина своим старшим братом", - сказал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Вместе с тем Лукашенко отметил, что "у нас есть определённое напряжение, потому что мы оба сильные личности", но "чего только не было, мы хорошие друзья, несмотря на эти перипетии".

Отвечая на вопрос, чем Лукашенко и Путин похожи, президент Белоруссии сказал: "Мы с ним мужики. Тут мы похожи абсолютно. А все остальное..."

Кроме того, глава белорусского государства заявил, что президент России на него никогда не давит и не угрожает.

Лукашенко также считает, что Путин не будет держаться за власть и стремиться сохранить свой пост вплоть до 2036 года. "Никогда Путин не будет президентом до 2036 года", - заявил Лукашенко.

"Путин не будет держаться, как я говорю, посиневшими руками за власть. Он найдет вариант того, чтобы к власти пришли люди или президент, которые продолжат тот путь развития России, который существует сейчас", - добавил президент Белоруссии.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, ПУТИН, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]