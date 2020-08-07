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Дальнее зарубежье 07.08.2020 14:32

Западная Европа вновь готовится к аномальной жаре

Ряд стран западной части Европы в ближайшие дни столкнется с чрезвычайно жаркой погодой, сообщают европейские СМИ.

Французские метеорологические службы ожидают пика жары позже в пятницу. В более чем 40 департаментах объявлен повышенный уровень опасности.

Температура воздуха в некоторых районах на западе Франции, как ожидается, поднимется до 42 градусов по Цельсию. В Париже и столичном регионе воздух прогреется до 35 градусов по Цельсию.

В Англии в пятницу ожидают самый жаркий день в этом году. Метеорологи не исключают, что может быть побит рекорд за всю историю наблюдений в 38,7 градусов по Цельсию, установленный в июле прошлого года.

На выходных жара обрушится на Бельгию, где в воскресенье температура в ряде частях страны поднимется на 14 градусов выше среднего показателя для августа.

В Нидерландах, в частности, в Амстердаме, на выходных ожидают до 32 градусов по Цельсию.

Между тем, европейские страны продолжают бороться с пандемией коронавирусной инфекции. В последние несколько дней в некоторых из них были зарегистрированы рекордно высокие показатели новых случаев заболевания COVID-19 с начала снятия ограничений. При этом из-за жары многие граждане меньше обращают внимание на меры по социальном дистанцированию. В частности, эта проблема возникает на пляжах.

В общей сложности, по данным портала Worldometers, в Европе за время пандемии выявлено 2,9 млн случаев заражения коронавирусом. Более 205 тыс. заболевших скончались.

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Тэги: ЕВРОПА, ЖАРА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]