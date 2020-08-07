Белград направит в Баку делегацию для изучения вопроса использования ВС Армении сербского вооружения в боях на армяно-азербайджанской границе в июле - Вучич

Белград в ближайшее время направит в Баку делегацию высокого уровня для изучения вопроса использования Арменией вооружения сербского производства в ходе боев на армяно-азербайджанской границе, заявил президент Сербии Александр Вучич.
«Президент Сербии 7 августа позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В ходе разговора Александр Вучич выразил сожаление тем фактом, что в июле в ходе боев на армяно-азербайджанской границе армянской стороной было использовано вооружение сербского производства. Для расследования данного вопроса в ближайшее время Азербайджан посетит делегация высокого уровня», - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Вучич также пригласил Алиева посетить с визитом Сербию «как показатель высокой оценки стратегического партнерства Сербии с Азербайджаном».
Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что в Азербайджане с беспокойством восприняли факт использования Арменией вооружения сербского производства для обстрелов азербайджанских позиций и населенных пунктов на границе.
«Президент Алиев выразил удовлетворение тем фактом, что Сербия намерена изучить данный вопрос и направить для этого в Азербайджан делегацию высокого уровня. Собеседники договорились также не допустить действий, которые могут бросить тень на дружеские отношения между странами. Президент Алиев также выразил признательность за приглашение посетить Сербию», - подчеркивается в информации.
Ранее сообщалось, что временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане Даница Вейнович была вызвана в азербайджанский МИД.
Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов на встрече с сербским дипломатом заявил, что вопрос поставок вооружений Армении является чувствительным для азербайджанской стороны и подобные "недружественные действия Сербии" вызывают сожаление. "Халафов довел до сведения Вейнович, что Азербайджан обладает достоверными данными о том, что Сербия передала Армении в большом количестве минометы и другое вооружение различного калибра", - заявили в министерстве.
Также было заявлено, что это оружие армянская сторона использовала при нападении на азербайджанские позиции на границе двух стран.
Вейнович, в свою очередь, заявила, что Сербия изучит этот вопрос и проинформирует об этом Азербайджан.
А.Азизов
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