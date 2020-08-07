Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.012 RUR   0.0232 GBR   2.23 TRY   0.234

Цена на нефть

06.08   $/bbl WTI 41.95 -0.24 Brent 45.09 -0.08

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 07.08.2020 14:05

Белград направит в Баку делегацию для изучения вопроса использования ВС Армении сербского вооружения в боях на армяно-азербайджанской границе в июле - Вучич

Белград в ближайшее время направит в Баку делегацию высокого уровня для изучения вопроса использования Арменией вооружения сербского производства в ходе боев на армяно-азербайджанской границе, заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Президент Сербии 7 августа позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В ходе разговора Александр Вучич выразил сожаление тем фактом, что в июле в ходе боев на армяно-азербайджанской границе армянской стороной было использовано вооружение сербского производства. Для расследования данного вопроса в ближайшее время Азербайджан посетит делегация высокого уровня», - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Вучич также пригласил Алиева посетить с визитом Сербию «как показатель высокой оценки стратегического партнерства Сербии с Азербайджаном».

Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что в Азербайджане с беспокойством восприняли факт использования Арменией вооружения сербского производства для обстрелов азербайджанских позиций и населенных пунктов на границе.

«Президент Алиев выразил удовлетворение тем фактом, что Сербия намерена изучить данный вопрос и направить для этого в Азербайджан делегацию высокого уровня. Собеседники договорились также не допустить действий, которые могут бросить тень на дружеские отношения между странами. Президент Алиев также выразил признательность за приглашение посетить Сербию», - подчеркивается в информации.

Ранее сообщалось, что временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане Даница Вейнович была вызвана в азербайджанский МИД.

Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов на встрече с сербским дипломатом заявил, что вопрос поставок вооружений Армении является чувствительным для азербайджанской стороны и подобные "недружественные действия Сербии" вызывают сожаление. "Халафов довел до сведения Вейнович, что Азербайджан обладает достоверными данными о том, что Сербия передала Армении в большом количестве минометы и другое вооружение различного калибра", - заявили в министерстве.

Также было заявлено, что это оружие армянская сторона использовала при нападении на азербайджанские позиции на границе двух стран.

Вейнович, в свою очередь, заявила, что Сербия изучит этот вопрос и проинформирует об этом Азербайджан.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СЕРБИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


Похожие новости


Вучич надеется на скорый визит Алиева в Сербию Баку готов развивать сотрудничество с Белградом в сферах энергетики и транспорта - Алиев Алиев и Вучич проводят встречу в формате тет-а-тет Президенты Азербайджана и Сербии планируют обменяться визитами Президент Азербайджана и экс-глава Сербии обсудили двухсторонние связи между государствами Президенты Азербайджана и Сербии обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]