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СНГ 07.08.2020 21:39

Перепись населения в Казахстане из-за пандемии отложена на октябрь 2021 года

Перепись населения Казахстана из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 перенесена и пройдет годом позже, в октябре 2021 года, сообщила пресс-служба министерства национальной экономики республики в пятницу.

"Согласно постановлению правительства Республики Казахстан от 19 июня 2019 года N419 "О проведении национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году" провести национальную перепись населения планировалось с 1 по 30 октября 2020 года. В связи со сложившейся ситуацией по распространению коронавирусной инфекции и вводимых ограничительных карантинных мер в стране, принято решение о переносе Национальной переписи населения на октябрь 2021 года", - говорится в сообщении министерства.

В пресс-службе отметили, что метод проведения переписи населения не изменится, то есть с 1 по 15 октября в Казахстане пройдет интернет-опрос на специализированном сайте sanaq.gov.kz, параллельно с 1 по 30 октября будет проводиться сплошной опрос населения для сбора сведений интервьюерами, с регистрацией ответов в планшетах.

В Казахстане национальная перепись населения проводится раз в 10 лет. Последний опрос проводился в 2009 году, следующая перепись должна была состояться в 2019-м. Однако с учетом ряда организационных моментов, связанных с подготовкой и проведением переписи, было принято решение провести ее в 2020 году. На эти цели из бюджета планировалось потратить 8,2 млрд тенге. К проведению переписи власти собирались привлечь 32,5 тыс. человек.

По итогам переписи 2009 года численность населения Казахстана составляла 16 млн 4 тыс. человек, на 6,8% больше по сравнению с данными переписи 1999 года.

В настоящее время население Казахстана, по данным статистики, превышает 18,7 млн человек.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАСЕЛЕНИЕ, ПЕРЕПИСЬ, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]