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Дальнее зарубежье 08.08.2020 20:21

Власти Ливана насчитали 6 тыс. пострадавших от взрыва в Бейруте

Число пострадавших от мощного взрыва, произошедшего на этой неделе в Бейруте, достигло 6 тыс., сообщает Минздрав Ливана со ссылкой на обновленные данные.

Ранее поступала информация о примерно 5 тыс. раненных жителях столицы.

Кроме того, 158 человек погибли, 21 пропал без вести.

В субботу вечером в Бейруте проходит многотысячная акция протеста горожан против властей. По мнению демонстрантов, руководство страны несет ответственность за произошедшую трагедию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЛИВАН, ВЗРЫВ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]