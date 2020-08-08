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Дальнее зарубежье 08.08.2020 20:47

Протестующие в Бейруте прорвались в здание МИД Ливана

Группа участников акции протеста против властей в Бейруте сумела прорваться в здание МИД Ливана, сообщает ливанское издание Daily Star.

Демонстранты выражают недовольство тем, что власти страны не смогли предотвратить произошедший ранее на этой неделе взрыв в порту Бейрута. Кроме того, они обвиняют правительство и во многих других проблемах, в том числе - экономических.

В субботу вечером несколько тысяч демонстрантов участвуют в акции протеста в Бейруте. Sky News сообщает, что они, в частности, попытались прорваться к зданию парламента, но были остановлены стражами порядка.

Полиция в ряде случаев применила слезоточивый газ.

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Тэги: ЛИВАН, ПРОТЕСТ, БЕСПОРЯДКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]