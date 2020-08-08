Протестующие в Бейруте прорвались в здание МИД Ливана

Группа участников акции протеста против властей в Бейруте сумела прорваться в здание МИД Ливана, сообщает ливанское издание Daily Star.
Демонстранты выражают недовольство тем, что власти страны не смогли предотвратить произошедший ранее на этой неделе взрыв в порту Бейрута. Кроме того, они обвиняют правительство и во многих других проблемах, в том числе - экономических.
В субботу вечером несколько тысяч демонстрантов участвуют в акции протеста в Бейруте. Sky News сообщает, что они, в частности, попытались прорваться к зданию парламента, но были остановлены стражами порядка.
Полиция в ряде случаев применила слезоточивый газ.
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