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Дальнее зарубежье 08.08.2020 23:25

Премьер Ливана на фоне акций протеста предложил провести досрочные выборы в парламент

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб озвучил в субботу предложение организовать в стране досрочные выборы в парламент, сообщают французские СМИ.

"Только досрочные выборы могут позволить преодолеть структурный кризис", - сказал он, выступая в эфире ливанского телевидения.

При этом ряд депутатов парламента уже объявили об уходе со своих постов, давая таким образом понять, что поддерживают идею выборов.

Ранее на этой неделе в порту Бейрута взорвался конфискованный несколько лет назад груз нитрата аммония. Почти 160 человек погибли, 6 тыс. получили ранения.

В субботу в Бейруте прошла акция протеста против властей: демонстранты считают их виновными в произошедшей трагедии и призывают к радикальным реформам.

В ходе демонстраций не обошлось без столкновений. В частности, протестующие попытались прорваться к зданию парламента, однако полиция воспрепятствовала этому, применив слезоточивый газ. Несколько десятков демонстрантов сумели проникнуть в здание МИД Ливана, сильно пострадавшее от взрыва.

Из Бейрута поступают данные о смерти одного сотрудника полиции. Кроме того, 110 человек получили травмы во время беспорядков.

В армии Ливана предупредили население, что все акции протеста нужно проводить исключительно мирно.

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Тэги: ЛИВАН, ПРЕМЬЕР, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]