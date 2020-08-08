Премьер Ливана на фоне акций протеста предложил провести досрочные выборы в парламент

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб озвучил в субботу предложение организовать в стране досрочные выборы в парламент, сообщают французские СМИ.

"Только досрочные выборы могут позволить преодолеть структурный кризис", - сказал он, выступая в эфире ливанского телевидения.

При этом ряд депутатов парламента уже объявили об уходе со своих постов, давая таким образом понять, что поддерживают идею выборов.

Ранее на этой неделе в порту Бейрута взорвался конфискованный несколько лет назад груз нитрата аммония. Почти 160 человек погибли, 6 тыс. получили ранения.

В субботу в Бейруте прошла акция протеста против властей: демонстранты считают их виновными в произошедшей трагедии и призывают к радикальным реформам.

В ходе демонстраций не обошлось без столкновений. В частности, протестующие попытались прорваться к зданию парламента, однако полиция воспрепятствовала этому, применив слезоточивый газ. Несколько десятков демонстрантов сумели проникнуть в здание МИД Ливана, сильно пострадавшее от взрыва.

Из Бейрута поступают данные о смерти одного сотрудника полиции. Кроме того, 110 человек получили травмы во время беспорядков.

В армии Ливана предупредили население, что все акции протеста нужно проводить исключительно мирно.