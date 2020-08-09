BNA предлагает создать выделенные полосы для автобусов на 22 улицах и проспектах Баку

Бакинское транспортное агентство (BNA) подготовило предложения о создании выделенных полос для автобусов.
«На начальном этапе мы подготовили предложение по организации выделенных полос для автобусов на 22 улицах и проспектах и представили данное предложение на рассмотрение соответствующих ведомств», - отмечается в сообщении.
Целью создания таких полос является обеспечение беспрерывного действия маршрутных линий. «Ввиду недавних послаблений карантинного режима, движение автотранспортных средств на столичных улицах и проспектах существенно выросло, что, повлияло на рост числа ДТП, которые, в свою очередь, создает длинные пробки», - подчеркивается в сообщении.
В связи с этим, BNA отмечает, что были зафиксированы многократные случаи нарушений интервала движения автобусов.
«Только 7 августа на проспекте З.Буниятова произошло 5 ДТП. Из-за каждой аварии автомобильная пробка составляла до 2 км. Это привело к нарушению интервалов движения автобусов на 5 регулярных и 1 экспресс маршрутах, проходящих через данный участок. В результате на автобусных остановках и автобусах возникают дополнительные проблемы», - считают в агентстве.
Х.Насирзаде
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Россия в период боев на азербайджано-армянской границе организовала экстренные поставки в Армению комплексов РЭБ - СМИ
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 1 тыс. 225
Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 100 тыс. человек, объявлен траур
В Таджикистане за сутки выявили почти 40 новых случаев коронавируса
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Совместное российско-турецкое патрулирование успешно завершилось в сирийской провинции Эль-Хасака, сообщили в ЦПВС
В Белоруссии открылись участки для голосования на президентских выборах
Премьер Ливана на фоне акций протеста предложил провести досрочные выборы в парламент
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Bank Respublika оказал поддержку жителям Нефтчалы в связи с обеспечением питьевой водой!
Лица AccessBank: Захра Зейналова, Глава Департамента Информационных Технологий: «Дамы все же более постоянны в своем выборе»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб