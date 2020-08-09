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Транспорт и связь 09.08.2020 11:21

BNA предлагает создать выделенные полосы для автобусов на 22 улицах и проспектах Баку

Бакинское транспортное агентство (BNA) подготовило предложения о создании выделенных полос для автобусов.

«На начальном этапе мы подготовили предложение по организации выделенных полос для автобусов на 22 улицах и проспектах и ​​представили данное предложение на рассмотрение соответствующих ведомств», - отмечается в сообщении.

Целью создания таких полос является обеспечение беспрерывного действия маршрутных линий. «Ввиду недавних послаблений карантинного режима, движение автотранспортных средств на столичных улицах и проспектах существенно выросло, что, повлияло на рост числа ДТП, которые, в свою очередь, создает длинные пробки», - подчеркивается в сообщении.

В связи с этим, BNA отмечает, что были зафиксированы многократные случаи нарушений интервала движения автобусов.

«Только 7 августа на проспекте З.Буниятова произошло 5 ДТП. Из-за каждой аварии автомобильная пробка составляла до 2 км. Это привело к нарушению интервалов движения автобусов на 5 регулярных и 1 экспресс маршрутах, проходящих через данный участок. В результате на автобусных остановках и автобусах возникают дополнительные проблемы», - считают в агентстве.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: BNA, АВТОБУСЫ, ПОЛОСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]