Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.012 RUR   0.0232 GBR   2.23 TRY   0.234

Цена на нефть

06.08   $/bbl WTI 41.95 -0.24 Brent 45.09 -0.08

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 09.08.2020 12:12

Спецназы Азербайджана и Турции отработали штурм стратегических объектов

К совместным азербайджано-турецких широкомасштабных военных учениям привлечен спецназ, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«Подразделения специального назначения также были привлечены к первому этапу азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических учений с боевой стрельбой», - отмечается в сообщении.

На данном этапе учений спецназовцы отработали учебно-боевые задачи по прибытию в назначенные районы с помощью вертолетов, штурму важных стратегических и военных объектов, скрытно передвигаясь по территории с различным рельефом местности, а также занятию выгодных позиций.

Широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой учения с привлечением Сухопутных войск прошли с 1 по 5 августа в Баку и Нахчыване, а учения с участием военной авиации проходят с 29 июля по 10 августа – в Баку, Нахчыване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.

В совместных учениях задействованы личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, а также военная авиация и средства противовоздушной обороны армий двух стран.

Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Гасанов соболезнует Акару в связи с гибелью турецких военных в ДТП Россия была проинформирована о расположении турецких военных в Идлибе - Минобороны Турции Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции вопросы стабилизации в Идлибе Анкара применит силу против радикалов при нарушении режима прекращения огня в Идлибе - минобороны Турции Гасанов соболезнует Акару в связи с гибелью турецких солдат в Идлибе Турция продолжает готовиться к операции на севере Сирии - министр бороны

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]