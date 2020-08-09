Спецназы Азербайджана и Турции отработали штурм стратегических объектов

К совместным азербайджано-турецких широкомасштабных военных учениям привлечен спецназ, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«Подразделения специального назначения также были привлечены к первому этапу азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических учений с боевой стрельбой», - отмечается в сообщении.

На данном этапе учений спецназовцы отработали учебно-боевые задачи по прибытию в назначенные районы с помощью вертолетов, штурму важных стратегических и военных объектов, скрытно передвигаясь по территории с различным рельефом местности, а также занятию выгодных позиций.

Широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой учения с привлечением Сухопутных войск прошли с 1 по 5 августа в Баку и Нахчыване, а учения с участием военной авиации проходят с 29 июля по 10 августа – в Баку, Нахчыване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.

В совместных учениях задействованы личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, а также военная авиация и средства противовоздушной обороны армий двух стран.

Х.Насирзаде