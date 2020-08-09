Явка на выборах президента Белоруссии на 18:00 составила 79% - ЦИК

По состоянию на 18:00 на выборах президента Белоруссии проголосовали 79% избирателей, сообщила председатель Центризбиркома республики Лидия Ермошина в ходе стрима в воскресенье.

"День выборов близится к своему логическому завершению. На 18:00 в выборах приняло участие 79% избирателей", - сказала Ермошина. "Это очень большая цифра", - сказала она.

"Многие области уже пересекли рубеж в 80%", - отметила глава ЦИК.

По информации ЦИК, в Минске явка составила 62,3%, в Брестской области - 84,52%, Витебской - 80%, Гомельской - 85,98%, Гродненской - 82,41%, Минской - 77,93%, Могилевской - 86,01%.

В воскресенье в Белоруссии проходит основной день голосования на выборах президента.