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СНГ 09.08.2020 21:55

Лукашенко набирает на выборах 79,7% голосов - государственный exit poll

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на выборах главы республики набирает 79,7% голосов, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на данные exit poll Молодежной лаборатории социологических исследований РСОО "БКМО".

"По результатам exit poll Молодежной лаборатории кандидаты продемонстрировали следующие результаты: Александр Лукашенко набирает 79,7%, Светлана Тихановская 6,8%, Анна Канопацкая 2,3%, Андрей Дмитриев 1,1%, Сергей Черечень 0,9%. Против всех, по данным exit poll, проголосовали 9,2% избирателей", - говорится в сообщении.

Опрос проводился по заказу национального представительства Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" на 320 участках по всей стране. Интервьюеры предлагали проголосовавшим избирателям пройти анонимный опрос. Задавался вопрос о том, за кого респондент отдал свой голос. Ответили на вопрос 67,6%, отказались от ответа 32,4%. Всего было опрошено 12 тыс. 340 человек. Выборка - многоступенчатая, комбинированная.

Молодежная лаборатория социологических исследований при Совете РСОО "БКМО" создана в 2015 году как аналитический центр молодых профессиональных социологов, политологов, юристов, специалистов в сфере молодежной политики. В соответствии с аккредитацией Комиссии по опросам общественного мнения при НАН Белоруссии (свидетельство об аккредитации №000037) лаборатория имеет право на проведение опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в стране, и публикации их результатов в СМИ.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. На 18:00 явка на выборах, согласно данным Центризбиркома, составила 79%. С 4 по 8 августа в Белоруссии прошло досрочное голосование на выборах президента страны. По данным ЦИК, в нем приняло участие 41,7% избирателей.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВЫБОРЫ, EXIT/POLL


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]