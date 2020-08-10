KfW выделит Грузии 130 млн евро для обновления коммунальной инфраструктуры в 4 муниципалитетах

Германский банк реконструкции (KfW) выделит Грузии кредит в размере 130 млн евро, которые будут направлены на финансирование реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в четырех муниципалитетах страны: Багдади, Вани, Самтредиа и Казбеги.

Как сообщает Минфин Грузии, соответствующее кредитное соглашение подписали глава ведомства Иванэ Мачавариани и директор Южно-Кавказского регионального офиса KfW Клаус Файгель.

В сообщении отмечается, что проект призван "способствовать быстрому развитию этих регионов, обновлению туристической инфраструктуры, повышению качества обслуживания населения и стимулированию притока инвестиций".

Проект будет реализовывать государственное ООО "Объединенная компания водоснабжения Грузии" (UWSCG).

Германия является одним из крупнейших инвесторов и доноров Грузии. В частности, банк KfW, который работает в Грузии с 1993 года, уже инвестировал в виде льготных кредитов около 1 млрд евро в различные сектора экономики республики.