KfW выделит Грузии 130 млн евро для обновления коммунальной инфраструктуры в 4 муниципалитетах

Германский банк реконструкции (KfW) выделит Грузии кредит в размере 130 млн евро, которые будут направлены на финансирование реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в четырех муниципалитетах страны: Багдади, Вани, Самтредиа и Казбеги.
Как сообщает Минфин Грузии, соответствующее кредитное соглашение подписали глава ведомства Иванэ Мачавариани и директор Южно-Кавказского регионального офиса KfW Клаус Файгель.
В сообщении отмечается, что проект призван "способствовать быстрому развитию этих регионов, обновлению туристической инфраструктуры, повышению качества обслуживания населения и стимулированию притока инвестиций".
Проект будет реализовывать государственное ООО "Объединенная компания водоснабжения Грузии" (UWSCG).
Германия является одним из крупнейших инвесторов и доноров Грузии. В частности, банк KfW, который работает в Грузии с 1993 года, уже инвестировал в виде льготных кредитов около 1 млрд евро в различные сектора экономики республики.
Алиев назвал убедительной победу Лукашенко на выборах президента Беларуси
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудят региональные и двусторонние вопросы
Десятки человек пострадали в ходе беспорядков в Минске, один скончался - правозащитники
Роснефть вторую неделю подряд ускорила темпы buyback, всего приобрела 44,7 млн бумаг на $195,4 млн
Президент Алиев принял участие в отправке в море опорного блока добывающей платформы для месторождения Карабах
Центр офтальмологии им. Зарифы Алиевой закупает медицинское оборудование на 1,2 млн манатов
Власти Азербайджана утвердили правила деятельности отелей в период пандемии коронавируса
В Азербайджане в I полугодии штрафы за нарушение ПДД превысили 52 млн манатов
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 19,8 млн, число жертв - 730 тыс. - университет Хопкинса
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Bank Respublika оказал поддержку жителям Нефтчалы в связи с обеспечением питьевой водой!
Лица AccessBank: Захра Зейналова, Глава Департамента Информационных Технологий: «Дамы все же более постоянны в своем выборе»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии