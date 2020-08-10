Берлин отказал в демократичности выборам президента Белоруссии

Прошедшие в Белоруссии президентские выборы не отвечали демократическим стандартам, заявили власти ФРГ.
"Очевидно, что президентские выборы, прошедшие (в Белоруссии), не соответствовали минимальным стандартам демократических выборов. С нашей точки зрения, это неприемлемо", - сообщил в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, добавив: "Многочисленные сообщения о систематических нарушениях и фальсификациях на выборах выглядят правдоподобно".
"В этой связи очень прискорбно, что Белоруссия не дала наблюдателям от ОБСЕ никакой возможности выполнять работу и наблюдать за этими выборами. (Не менее досадно), что белорусские наблюдатели за выборами столкнулись с препятствиями, выполняя свою работу", - сказал Зайберт.
"Политическое руководство страны должно было принять волю народа", - заявил представитель правительства.
"Мы также осуждаем применение насилия в отношении мирных демонстрантов на улицах Минска и в других местах в стране. Мы осуждаем многочисленные аресты, не в последнюю очередь, журналистов, местных и зарубежных корреспондентов, и ограничение доступа в Интернет", - сказал Зайберт.
"Теперь ЕС должен будет принять решение, как Европа может надлежащим образом и совместно на это отреагировать. Мы совместно с нашими европейскими партнерами до этих выборов призывали к тому, чтобы они прошли свободно и справедливо. Теперь федеральное правительство (ФРГ) призывает политическую власть страны к тому, чтобы права людей в Белоруссии на уровне свободы собраний, слова и информации были гарантированы", - заявил Зайберт.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной конкурент Светлана Тихановская - 9,9%. Штаб Тихановской не признал озвученные ЦИК предварительные итоги выборов, заявила агентству "Интерфакс-Запад" ее пресс-секретарь Анна Красулина. "Озвученные ЦИК итоги выборов не соответствуют реальности и совершенно противоречат здравому смыслу", - сказала Красулина.
После объявления вечером в воскресенье официальных предварительных результатов выборов в Минске и ряде других городов Белоруссии прошли масштабные акции протеста, которые были пресечены сотрудниками силовых структур.
Летчики-истребители Азербайджана и Турции отработали технику пилотажа
Алиев назвал убедительной победу Лукашенко на выборах президента Беларуси
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудят региональные и двусторонние вопросы
Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется у $44,87 за баррель
КС Азербайджана принял решение по вопросу блокированных вкладов в ликвидируемых 3 банках
Азербайджан готов поставлять газ в Албанию и другие балканские страны – Алиев
Глава ВОЗ посоветовал миру брать пример с Новой Зеландии в борьбе с коронавирусом
В Греции готовятся к новым ограничениям из-за роста случаев COVID-19
В Азербайджане за сутки выявлены 79 новых случаев COVID-19, 2 человека скончались
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Bank Respublika оказал поддержку жителям Нефтчалы в связи с обеспечением питьевой водой!
Лица AccessBank: Захра Зейналова, Глава Департамента Информационных Технологий: «Дамы все же более постоянны в своем выборе»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии