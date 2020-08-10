Берлин отказал в демократичности выборам президента Белоруссии

Прошедшие в Белоруссии президентские выборы не отвечали демократическим стандартам, заявили власти ФРГ.

"Очевидно, что президентские выборы, прошедшие (в Белоруссии), не соответствовали минимальным стандартам демократических выборов. С нашей точки зрения, это неприемлемо", - сообщил в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, добавив: "Многочисленные сообщения о систематических нарушениях и фальсификациях на выборах выглядят правдоподобно".

"В этой связи очень прискорбно, что Белоруссия не дала наблюдателям от ОБСЕ никакой возможности выполнять работу и наблюдать за этими выборами. (Не менее досадно), что белорусские наблюдатели за выборами столкнулись с препятствиями, выполняя свою работу", - сказал Зайберт.

"Политическое руководство страны должно было принять волю народа", - заявил представитель правительства.

"Мы также осуждаем применение насилия в отношении мирных демонстрантов на улицах Минска и в других местах в стране. Мы осуждаем многочисленные аресты, не в последнюю очередь, журналистов, местных и зарубежных корреспондентов, и ограничение доступа в Интернет", - сказал Зайберт.

"Теперь ЕС должен будет принять решение, как Европа может надлежащим образом и совместно на это отреагировать. Мы совместно с нашими европейскими партнерами до этих выборов призывали к тому, чтобы они прошли свободно и справедливо. Теперь федеральное правительство (ФРГ) призывает политическую власть страны к тому, чтобы права людей в Белоруссии на уровне свободы собраний, слова и информации были гарантированы", - заявил Зайберт.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной конкурент Светлана Тихановская - 9,9%. Штаб Тихановской не признал озвученные ЦИК предварительные итоги выборов, заявила агентству "Интерфакс-Запад" ее пресс-секретарь Анна Красулина. "Озвученные ЦИК итоги выборов не соответствуют реальности и совершенно противоречат здравому смыслу", - сказала Красулина.

После объявления вечером в воскресенье официальных предварительных результатов выборов в Минске и ряде других городов Белоруссии прошли масштабные акции протеста, которые были пресечены сотрудниками силовых структур.