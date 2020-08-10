Туск призвал Лукашенко обнародовать реальные итоги голосования на выборах президента

Опубликовать "реальные итоги" президентских выборов призвал главу белорусского государства Александра Лукашенко в недавнем прошлом председатель Европейского совета, а ныне глава крупнейшей общеевропейской партии - Европейской народной партии (ЕНП) Дональд Туск.

"Я призываю президента Лукашенко обнародовать реальные итоги вчерашнего голосования, положить конец насилию, отвести силы специального назначения и незамедлительно освободить арестованных участников мирных акаций протеста", - написал Туск в понедельник в Твиттере.

"Народ Белоруссии, вчера вы сделали выбор: демократия, свобода и конец диктатуре. Я восхищаюсь вашей отвагой и решимостью. Все народы Европы и мира на вашей стороне", - подчеркнул глава партии, которая включает 16 глав правительств стран - членов ЕС, более десятка членов Европейской комиссии, в том числе председателя комиссии, председателя Европейского совета и председателя Европарламента.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,09%.

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Тихановской не признал озвученные ЦИК республики предварительные итоги выборов. После объявления вечером в воскресенье официальных предварительных результатов выборов в Минске и ряде других городов Белоруссии начались акции протеста, которые были пресечены сотрудниками силовых структур.

По данным МВД Белоруссии, за участие в несанкционированных акциях задержано около 3 тыс. человек, пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 гражданских лиц.

Руководство ЕС осудило действия властей Белоруссии в отношении протестовавших.