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СНГ 10.08.2020 19:55

Глава ПАСЕ считает выборы в Белоруссии далекими от справедливости и свободы

Президентские выборы в Белоруссии нельзя назвать ни свободными, ни справедливыми, заявил в понедельник председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс.

"Я внимательно следил за президентскими выборами в Белоруссии, равно как и за событиями, последовавшими после закрытия участков. Я глубоко сожалею, что эти выборы далеки от того, чтобы считаться свободными и справедливыми", - говорится в заявлении Дамса.

"События прошлой ночи, включая использование полицией и военными силы и задержание участников протестных акций, усилили мою озабоченность", - отметил председатель ПАСЕ.

Он призвал власти "проявить максимальную сдержанность и обеспечить беспрепятственное соблюдение основополагающих прав человека и свободу собраний в соответствии с международными обязательствами Белоруссии".

ПАСЕ, по словам ее председателя, "давно призывает власти Белоруссии двигаться в направлении подлинно состязательной политической системы, в которой партии и кандидаты могут беспрепятственно регистрироваться и проводить избирательные кампании, а избиратели свободно делать свой выбор".

Дамс напомнил, что Белоруссия подала заявку на членство в Совете Европы в 1997 году, но из-за отсутствия прогресса в развитии демократии процесс был заморожен на несколько лет.

"Однако права и свободы белорусского народа близки нашим сердцам и, несмотря на тот факт, что выборы вызвали разочарование, мы по-прежнему с нетерпением ждем того дня, когда европейские ценности восторжествуют в Белоруссии", - заявил председатель ПАСЕ.

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Тэги: ЕВРОПА, ПАСЕ, БЕЛОРУССИЯ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]