Глава ПАСЕ считает выборы в Белоруссии далекими от справедливости и свободы

Президентские выборы в Белоруссии нельзя назвать ни свободными, ни справедливыми, заявил в понедельник председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс.
"Я внимательно следил за президентскими выборами в Белоруссии, равно как и за событиями, последовавшими после закрытия участков. Я глубоко сожалею, что эти выборы далеки от того, чтобы считаться свободными и справедливыми", - говорится в заявлении Дамса.
"События прошлой ночи, включая использование полицией и военными силы и задержание участников протестных акций, усилили мою озабоченность", - отметил председатель ПАСЕ.
Он призвал власти "проявить максимальную сдержанность и обеспечить беспрепятственное соблюдение основополагающих прав человека и свободу собраний в соответствии с международными обязательствами Белоруссии".
ПАСЕ, по словам ее председателя, "давно призывает власти Белоруссии двигаться в направлении подлинно состязательной политической системы, в которой партии и кандидаты могут беспрепятственно регистрироваться и проводить избирательные кампании, а избиратели свободно делать свой выбор".
Дамс напомнил, что Белоруссия подала заявку на членство в Совете Европы в 1997 году, но из-за отсутствия прогресса в развитии демократии процесс был заморожен на несколько лет.
"Однако права и свободы белорусского народа близки нашим сердцам и, несмотря на тот факт, что выборы вызвали разочарование, мы по-прежнему с нетерпением ждем того дня, когда европейские ценности восторжествуют в Белоруссии", - заявил председатель ПАСЕ.
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