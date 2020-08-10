Тихановская требует от ЦИК Белоруссии пересчитать голоса - пресс-секретарь кандидата

Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская подала жалобу в ЦИК с требованием пересчета голосов, сообщила агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь кандидата Анна Красулина.
"Жалоба подана в связи с выявленными нарушениями законодательства при подсчете голосов и с требованием повторного подсчета. В случае невозможности повторного подсчета голосов выборы по отдельным участкам должны быть признаны недействительными", - сказала Красулина.
Ранее в понедельник Тихановская заявила, что ее штаб намерен подать жалобу в ЦИК.
Согласно последним данным ЦИК, на состоявшихся в воскресенье выборах президента Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлана Тихановская - 10,09%, Анна Канопацкая - 1,68%, Андрей Дмитриев - 1,21%, Сергей Черечень - 1,15%. Против всех проголосовали 4,6% избирателей.
Летчики-истребители Азербайджана и Турции отработали технику пилотажа
Алиев назвал убедительной победу Лукашенко на выборах президента Беларуси
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудят региональные и двусторонние вопросы
Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется у $44,87 за баррель
КС Азербайджана принял решение по вопросу блокированных вкладов в ликвидируемых 3 банках
Азербайджан готов поставлять газ в Албанию и другие балканские страны – Алиев
Глава ВОЗ посоветовал миру брать пример с Новой Зеландии в борьбе с коронавирусом
В Греции готовятся к новым ограничениям из-за роста случаев COVID-19
В Азербайджане за сутки выявлены 79 новых случаев COVID-19, 2 человека скончались
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Bank Respublika оказал поддержку жителям Нефтчалы в связи с обеспечением питьевой водой!
Лица AccessBank: Захра Зейналова, Глава Департамента Информационных Технологий: «Дамы все же более постоянны в своем выборе»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии