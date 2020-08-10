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СНГ 10.08.2020 19:44

Тихановская требует от ЦИК Белоруссии пересчитать голоса - пресс-секретарь кандидата

Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская подала жалобу в ЦИК с требованием пересчета голосов, сообщила агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь кандидата Анна Красулина.

"Жалоба подана в связи с выявленными нарушениями законодательства при подсчете голосов и с требованием повторного подсчета. В случае невозможности повторного подсчета голосов выборы по отдельным участкам должны быть признаны недействительными", - сказала Красулина.

Ранее в понедельник Тихановская заявила, что ее штаб намерен подать жалобу в ЦИК.

Согласно последним данным ЦИК, на состоявшихся в воскресенье выборах президента Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлана Тихановская - 10,09%, Анна Канопацкая - 1,68%, Андрей Дмитриев - 1,21%, Сергей Черечень - 1,15%. Против всех проголосовали 4,6% избирателей.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТ, ЖАЛОБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]