AccessBank окажет поддержку предпринимателям, пострадавшим от COVID-19

AccessBank презентовал два продукта по поддержке предпринимателей, занятых в сферах, наиболее пострадавших от распространения коронавируса COVID-19.
«AccessBank подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом развития предпринимательства (SIF). Согласно договору, клиенты получат поддержку по 2 продуктам. Предприниматели, которые испытывают трудности с бизнесом и с выплатой бизнес-кредитов из-за пандемии COVID-19, смогут извлечь выгоду из новых продуктов. Продукты будут доступны как нынешним, так и новым клиентам банка», - отмечается в заявлении банка.
Как отмечает глава отдела обслуживания микро- и агро- клиентов AccessBank Арзу Гурбанова, данное соглашение не только поддержит предпринимательство в трудные времена, но и придаст им стимул для продолжения их бизнеса в постпандемический период.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 июня 2020 года утвердил Правила предоставления льготных кредитов за счет средств SIF, а также внесены изменения в его устав. В результате изменений, внесенных в деятельность Фонда, был добавлен механизм предоставления субсидий и гарантий через банки страны для пострадавших от пандемии предпринимателей.
AccessBank обслуживает малый и средний бизнес с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны.
Х.Насирзаде
Баку и Анкара готовят к подписанию около 30 документов для расширения двустороннего сотрудничества – Байрамов
Анкара предлагает Баку наладить взаимные поездки граждан по внутренним паспортам - Чавушоглу
Байрамов и Чавушоглу обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Голикова: вакцинация медиков от коронавируса начнется в конце лета
MIDA направит более 637 тыс. манатов на проектирование нового ЖК в Говсане
В РФ первой в мире зарегистрирована вакцина от коронавируса - Путин
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
В странах Балтии за сутки зафиксировано 27 новых случаев коронавируса
Тихановская призвала своих сторонников больше не выходить на акции протеста
В Белоруссии за сутки выявлено 58 случаев коронавируса, три пациента скончались
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Bank Respublika оказал поддержку жителям Нефтчалы в связи с обеспечением питьевой водой!
Лица AccessBank: Захра Зейналова, Глава Департамента Информационных Технологий: «Дамы все же более постоянны в своем выборе»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии