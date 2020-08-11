AccessBank окажет поддержку предпринимателям, пострадавшим от COVID-19

AccessBank презентовал два продукта по поддержке предпринимателей, занятых в сферах, наиболее пострадавших от распространения коронавируса COVID-19.

«AccessBank подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом развития предпринимательства (SIF). Согласно договору, клиенты получат поддержку по 2 продуктам. Предприниматели, которые испытывают трудности с бизнесом и с выплатой бизнес-кредитов из-за пандемии COVID-19, смогут извлечь выгоду из новых продуктов. Продукты будут доступны как нынешним, так и новым клиентам банка», - отмечается в заявлении банка.

Как отмечает глава отдела обслуживания микро- и агро- клиентов AccessBank Арзу Гурбанова, данное соглашение не только поддержит предпринимательство в трудные времена, но и придаст им стимул для продолжения их бизнеса в постпандемический период.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 июня 2020 года утвердил Правила предоставления льготных кредитов за счет средств SIF, а также внесены изменения в его устав. В результате изменений, внесенных в деятельность Фонда, был добавлен механизм предоставления субсидий и гарантий через банки страны для пострадавших от пандемии предпринимателей.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнес с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны.

Х.Насирзаде