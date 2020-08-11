Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9979 RUR   0.0231 GBR   2.2247 TRY   0.2326

Цена на нефть

10.08   $/bbl WTI 41.94 0.72 Brent 44.99 0.59

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 11.08.2020 13:19

AccessBank окажет поддержку предпринимателям, пострадавшим от COVID-19

AccessBank презентовал два продукта по поддержке предпринимателей, занятых в сферах, наиболее пострадавших от распространения коронавируса COVID-19.

«AccessBank подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом развития предпринимательства (SIF). Согласно договору, клиенты получат поддержку по 2 продуктам. Предприниматели, которые испытывают трудности с бизнесом и с выплатой бизнес-кредитов из-за пандемии COVID-19, смогут извлечь выгоду из новых продуктов. Продукты будут доступны как нынешним, так и новым клиентам банка», - отмечается в заявлении банка.

Как отмечает глава отдела обслуживания микро- и агро- клиентов AccessBank Арзу Гурбанова, данное соглашение не только поддержит предпринимательство в трудные времена, но и придаст им стимул для продолжения их бизнеса в постпандемический период.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 июня 2020 года утвердил Правила предоставления льготных кредитов за счет средств SIF, а также внесены изменения в его устав. В результате изменений, внесенных в деятельность Фонда, был добавлен механизм предоставления субсидий и гарантий через банки страны для пострадавших от пандемии предпринимателей.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнес с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ACCESSBANK, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, КРЕДИТЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]