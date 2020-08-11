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СНГ 11.08.2020 22:28

МИД Белоруссии заявляет, что просил Запад о содействии из-за угрозы внешнего вмешательства

МИД Белоруссии заявил, что еще до президентских выборов обращался к западным странам за содействием в связи с угрозой внешнего вмешательства во внутренние дела на фоне избирательной кампании.

"Еще до выборной кампании мы обращались за содействием наших партнеров, говоря о фактах прямого внешнего вмешательства. Мы неоднократно предлагали вам, критикующим нас сегодня, вместе разобраться в происходящем. Но вместо этого на второй день уже звучат призывы к санкциям. И как после этого нам верить в искренность ваших советов?" - говорится в опубликованного обращении МИД к западным странам в связи с угрозой восстановления санкций в отношении Белоруссии из-за силового разгона массовых протестов.

МИД заверил европейских партнеров в готовности к диалогу о происходящих в Белоруссии событиях. "Готовы к конструктивному, а главное - объективному диалогу по этой теме со всеми зарубежными партнерами. Готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа", - подчеркивается в заявлении.

В МИД заявляют, что "абсолютно неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления, даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию".

В заявлении отмечается, что сделанные в ЕС выводы на высшем и высоком уровнях основаны на односторонней информации и "откровенной неправде".

"Обращаемся к нашим коллегам, нашим соседям. Не спешите с заявлениями, еще больше подогревающими нестабильность в обществе. Поддерживаете независимость и суверенитет - проявите не только принципиальность, но и ответственность!" - говорится в заявлении.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИД, ЗАПАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]