МИД Белоруссии заявляет, что просил Запад о содействии из-за угрозы внешнего вмешательства

МИД Белоруссии заявил, что еще до президентских выборов обращался к западным странам за содействием в связи с угрозой внешнего вмешательства во внутренние дела на фоне избирательной кампании.
"Еще до выборной кампании мы обращались за содействием наших партнеров, говоря о фактах прямого внешнего вмешательства. Мы неоднократно предлагали вам, критикующим нас сегодня, вместе разобраться в происходящем. Но вместо этого на второй день уже звучат призывы к санкциям. И как после этого нам верить в искренность ваших советов?" - говорится в опубликованного обращении МИД к западным странам в связи с угрозой восстановления санкций в отношении Белоруссии из-за силового разгона массовых протестов.
МИД заверил европейских партнеров в готовности к диалогу о происходящих в Белоруссии событиях. "Готовы к конструктивному, а главное - объективному диалогу по этой теме со всеми зарубежными партнерами. Готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа", - подчеркивается в заявлении.
В МИД заявляют, что "абсолютно неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления, даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию".
В заявлении отмечается, что сделанные в ЕС выводы на высшем и высоком уровнях основаны на односторонней информации и "откровенной неправде".
"Обращаемся к нашим коллегам, нашим соседям. Не спешите с заявлениями, еще больше подогревающими нестабильность в обществе. Поддерживаете независимость и суверенитет - проявите не только принципиальность, но и ответственность!" - говорится в заявлении.
ВВП РФ во II квартале упал на 8,5% - чуть лучше ожиданий властей и меньше, чем в кризисы 1998 и 2009гг
Министр обороны Азербайджана начал рабочий визит в Турцию
Турция поддержит Азербайджан при любом варианте решения карабахского конфликта - Чавушоглу
Грузинский регулятор утвердил правила оптового рынка электроэнергии
В ФРГ заподозрили компанию в Бранденбурге в отмывании денег из РФ
Банк Англии готов при необходимости увеличить выкуп активов для поддержки экономики - Рамсден
Вакцинировать российских детей от коронавируса пока не будут - Гинцбург
Таиланд может не открыться для иностранных туристов до 2021 года
В Азербайджане за сутки выявлены 84 новых случаев COVID-19, 3 человека скончались
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Bank Respublika оказал поддержку жителям Нефтчалы в связи с обеспечением питьевой водой!
Лица AccessBank: Захра Зейналова, Глава Департамента Информационных Технологий: «Дамы все же более постоянны в своем выборе»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии