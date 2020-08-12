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Регион 12.08.2020 11:26

Власти Армении продлили режим ЧП по коронавирусу до 11 сентября

Правительство Армении на внеочередном заседании в среду продлило еще на один месяц действие режима чрезвычайного положения по коронавирусу.

"Режим ЧП продлевается на один месяц - с 12 августа до 11 сентября", - огласил решении правительства министр юстиции Армении Рустам Бадасян.

Вместе с тем, по словам министра, некоторые ограничения будут пересмотрены.

"Речь идет о въезде иностранных граждан в Армению, проведении массовых собраний. Мероприятия будут разрешены, но с соблюдением социальной дистанции и ношения масок. Разрешается и проведение семейных мероприятий, но количество участников не должно превышать 40 человек", - сказал министр.

Режим ЧП в стране продлевается в пятый раз. В решении правительства отмечается, что угроза коронавируса, из-за которой в стране было введено чрезвычайное положение, до сих пор не устранена.

Ранее в среду единый информационный центр республики сообщил, что медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 201 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 40 тыс. 794.

По данным центра, за сутки скончались три пациента с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 1040 человек. "Из них 806 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 234 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 33 тыс. 492 человек (+335 за сутки).

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Тэги: АРМЕНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЧП, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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