Власти Армении продлили режим ЧП по коронавирусу до 11 сентября

Правительство Армении на внеочередном заседании в среду продлило еще на один месяц действие режима чрезвычайного положения по коронавирусу.

"Режим ЧП продлевается на один месяц - с 12 августа до 11 сентября", - огласил решении правительства министр юстиции Армении Рустам Бадасян.

Вместе с тем, по словам министра, некоторые ограничения будут пересмотрены.

"Речь идет о въезде иностранных граждан в Армению, проведении массовых собраний. Мероприятия будут разрешены, но с соблюдением социальной дистанции и ношения масок. Разрешается и проведение семейных мероприятий, но количество участников не должно превышать 40 человек", - сказал министр.

Режим ЧП в стране продлевается в пятый раз. В решении правительства отмечается, что угроза коронавируса, из-за которой в стране было введено чрезвычайное положение, до сих пор не устранена.

Ранее в среду единый информационный центр республики сообщил, что медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 201 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 40 тыс. 794.

По данным центра, за сутки скончались три пациента с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 1040 человек. "Из них 806 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 234 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 33 тыс. 492 человек (+335 за сутки).