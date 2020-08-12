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Инфраструктура и тендеры 12.08.2020 12:05

Азерсу получит 756 тыс. манатов для бурения 24 субартезианских скважин

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах для улучшения подачи поливной воды на пахотные земли и приусадебные участки, используемые для посадки растений.

Согласно распоряжению, ОАО «Азерсу» получит 756 тыс. манатов для бурения 24 субартезинаских колодцев.

Данный шаг предпринимается с целью улучшения системы орошения посевных площадей в 24 населенных пунктах 15 районов страны общим населением 65,122 тыс. человек.

Средства будут выделены в рамках государственных капвложений из Президентского резервного фонда, предусмотренных в госбюджете на 2020 год.

Обеспечение реализации мер по бурению скважин возложены на Азерсу и компанию SOCAR.

Соответствующее распоряжение Алиев подписал в среду, оно опубликовано на сайте главы государства.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АЗЕРСУ, СКВАЖИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]