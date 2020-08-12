Азерсу получит 756 тыс. манатов для бурения 24 субартезианских скважин

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах для улучшения подачи поливной воды на пахотные земли и приусадебные участки, используемые для посадки растений.
Согласно распоряжению, ОАО «Азерсу» получит 756 тыс. манатов для бурения 24 субартезинаских колодцев.
Данный шаг предпринимается с целью улучшения системы орошения посевных площадей в 24 населенных пунктах 15 районов страны общим населением 65,122 тыс. человек.
Средства будут выделены в рамках государственных капвложений из Президентского резервного фонда, предусмотренных в госбюджете на 2020 год.
Обеспечение реализации мер по бурению скважин возложены на Азерсу и компанию SOCAR.
Соответствующее распоряжение Алиев подписал в среду, оно опубликовано на сайте главы государства.
Х.Насирзаде
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