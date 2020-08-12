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Дальнее зарубежье 12.08.2020 17:18

Сеул объявил о планах постройки первого собственного авианосца

Южная Корея в 2021 году приступит к строительству первого собственного авианосца, сообщил в среду американский телеканал CNN со ссылкой на министерство обороны страны.

"Авианосец водоизмещением 30 тыс. тонн будет способен доставлять солдат, оборудование и различные материалы и будет оснащен истребителями с вертикальным взлетом", - цитирует канал сообщение оборонного ведомства Южной Кореи.

"Благодаря ему Южная Корея сможет эффективнее предотвращать угрозы на море", - отмечается в пресс-релизе.

По данным CNN, ожидается, что Южная Корея закупит американские истребители F-35B, которым необходима укороченная взлетная полоса, и которые имеют возможность приземляться вертикально.

Предположительную стоимость строительства этого авианосца Южная Корея не разгласила.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, АВИАНОСЕЦ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]