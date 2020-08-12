Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9915 RUR   0.0231 GBR   2.2137 TRY   0.2352

Цена на нефть

10.08   $/bbl WTI 41.61 -0.33 Brent 44.50 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.08.2020 18:12

Американский медиамагнат Самнер Редстоун умер в возрасте 97 лет

Американский медиамагнат и миллиардер Самнер Редстоун ушел из жизни в возрасте 97 лет, говорится в сообщении его семейной холдинговой компании National Amusements Inc.

Редстоун был исполнительным председателем совета директоров Viacom на протяжении около 30 лет после того, как National Amusements приобрела контрольный пакет акций компании в 1987 году. Он также занимал должность CEO Viacom с 1996 по 2005 годы - в период, когда Viacom объединилась с CBS Corporation в 2000 году.

После разделения компаний в декабре 2005 года Редстоун стал исполнительным председателем совета директоров обеих компаний. В феврале 2016 года он занял должность почетного председателя.

CBS Corp. и Viacom Inc. договорились о слиянии в форме обмена акциями в 2019 году, в результате чего была создана компания ViacomCBS Inc. Сделка привела к воссоединению активов Редстоуна.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]