Глава Минздрава ФРГ ожидает появления вакцины от COVID-19 самое позднее в будущем году

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан ожидает, что вакцина против COVID-19 будет разработана если не в ближайшие месяцы, то точно в будущем году.

"Я - оптимист, вакцина будет в последующие месяцы, и, конечно, в будущем году", - сказал он в четверг в эфире германского телеканала ZDF.

"Но мы можем сказать одно: благодаря всем нам, кто работает сообща, - исследователям, ученым, общественности, мы, вероятно, получим вакцину ранее, чем когда бы то ни было прежде в истории человечества", - добавил министр.

Таким образом он прокомментировал информацию Института Роберта Коха, который накануне на своем сайте сообщил о том, что Минздрав ФРГ ожидает появления вакцины осенью. Затем, однако, это сообщение было отозвано с обоснованием, что оно не новое и было опубликовано по ошибке.

Накануне Шпан выразил сомнения в связи с сообщениями о регистрации российской вакцины от COVID-19.

"Может быть опасно начинать вакцинацию миллионов, если не миллиардов человек так рано, поскольку, если что-то пойдет не так, то вакцинирование себя не оправдает. Поэтому я очень скептически настроен по поводу того, что происходит в России", - сказал Шпан в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Как отметил министр, он был бы рад, если бы первая вакцина оказалась эффективной, но, по его мнению, это должно основываться на том, что о ней известно.

"Основная проблема заключается именно в том, что русские нам мало что говорят, она (вакцина - ИФ) не была достаточно протестирована", - пояснил глава минздрава.

Шпан подчеркнул, что необходимо даже во время пандемии проводить надлежащие исследования и тестирования и публиковать их результаты, чтобы люди были уверены в вакцине.