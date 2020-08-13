В Индии за сутки выявили около 67 тыс. случаев заражения коронавирусом

В Индии зафиксировано рекордное количество случаев коронавируса COVID-19 - за сутки диагностировали около 67 тыс. заражений, сообщило в четверг министерство здравоохранения страны.
Скончались за последние 24 часа 942 инфицированных.
По данным Минздрава, таким образом, общее число заражений приближается в стране к отметке в 2,4 млн.
Количество летальных исходов среди инфицированных превысило 47 тыс.
Как сообщают СМИ, за последние две недели среднесуточный прирост заражений в Индии составлял порядка 50 тыс.
Индия занимает третье место по выявленным случаям коронавируса в мире после США и Бразилии.
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