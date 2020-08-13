АМОК сократила в I полугодии добычу нефти на блоке АЧГ на 7,2%

Добыча нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в I-ом полугодии 2020 года составила 91 млн баррелей (более 12 млн тонн), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Азербайджанской международной операционной компании (АМОК)

Как сообщалось, в I-ом полугодии 2019 года с блока АЧГ суммарно было добыто 98 млн баррелей нефти. Таким образом, добыча нефти с данной контрактной площади в январе-июне 2020 года сократилась на 7,2%.

По данным АМОК, компания в I-ом полугодии 2020 года увеличила объем затрат по проекту разработки блока АЧГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30,8% - до $1 млрд 215 млн. "Из указанной суммы операционные расходы составили $268 млн, капитальные – более $947 млн", - отметили в пресс-службе.

Среднесуточная добыча нефти в I-ом полугодии 2020 года составила 498 тыс. баррелей (542,4 тыс. баррелей в I-ом полугодии 2019г).

При этом с платформы Чираг в I-ом полугодии 2020 года добывалось в среднем 38 тыс. б/с нефти (42 тыс. б/с в I-ом полугодии 2019г - ИФ-Аз), с «Центральный Азери» - 123 тыс. б/с (131 тыс. б/с), с «Западный Азери» - 122 тыс. б/с (120 тыс. б/с), с «Восточный Азери» - 66 тыс. б/с (94 тыс. б/с), с «Глубоководный Гюнешли» - 96 тыс. б/с (96 тыс. б/с), с «Западный Чираг» - 53 тыс. б/с (60 тыс. б/с).

Как сообщалось, в 2019 году с блока АЧГ было добыто более 195 млн баррелей (26 млн тонн).

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года - с западной части месторождения Чираг.

Н.Аббасова