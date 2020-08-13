Президент Алиев принял делегацию во главе с министром обороны Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял военную делегацию Турции во главе с министром обороны Хулуси Акаром.

Как сообщает официальный сайт азербайджанского лидера, в составе турецкой делегации также входят начальник Генштаба ВС Турции генерала Яшар Гулер, командующие ВВС И ВМС Турции.

Х.Насирзаде