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Внешняя политика 13.08.2020 16:54

Президент Алиев принял делегацию во главе с министром обороны Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял военную делегацию Турции во главе с министром обороны Хулуси Акаром.

Как сообщает официальный сайт азербайджанского лидера, в составе турецкой делегации также входят начальник Генштаба ВС Турции генерала Яшар Гулер, командующие ВВС И ВМС Турции.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЛИЕВ, ТУРЦИЯ, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]