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Дальнее зарубежье 13.08.2020 20:36

Франция и Греция проведут совместные маневры в восточном Средиземноморье

Франция поможет Греции в защите ее морских прав, заявила французский министр обороны Флоранс Парли.

"Как объявил президент Эмманюэль Макрон, мы усиливаем наше присутствие в восточном Средиземноморье. Развертыванием военно-воздушных сил в регионе и морскими учениями с греками мы подтверждаем нашу приверженность свободе навигации и уважению международного права", - написала глава оборонного ведомства в четверг в твиттере.

Накануне вечером Макрон сообщил о решении временно усилить французское военное присутствие в восточном Средиземноморье в связи с возникшей там напряженностью между Грецией и Турцией. Он объявил о дополнительном военном сотрудничестве с Афинами.

"Ситуация в восточном Средиземноморье тревожная. Односторонние решения Турции относительно разведки нефти провоцируют напряженность. Она должна быть прекращена, чтобы сделать возможным мирный диалог между соседями и союзниками по НАТО", - написал в твиттере президент Франции.

В четверг телеканал BFMTV сообщил, что Афины обвиняют Анкару в незаконной разведке энергоресурсов в национальных греческих водах. Франция объявила о временном направлении двух истребителей Rafale и двух военных кораблей в восточное Средиземноморье с целью "обеспечения международного права".

В комментарии BFMTV отмечается, что открытие в последние годы обширных месторождений углеводородов в восточном Средиземноморье обострило напряженность между Турцией и Грецией, чьи отношения и без того отмечены регулярными кризисами.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ГРЕЦИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]