Франция и Греция проведут совместные маневры в восточном Средиземноморье

Франция поможет Греции в защите ее морских прав, заявила французский министр обороны Флоранс Парли.

"Как объявил президент Эмманюэль Макрон, мы усиливаем наше присутствие в восточном Средиземноморье. Развертыванием военно-воздушных сил в регионе и морскими учениями с греками мы подтверждаем нашу приверженность свободе навигации и уважению международного права", - написала глава оборонного ведомства в четверг в твиттере.

Накануне вечером Макрон сообщил о решении временно усилить французское военное присутствие в восточном Средиземноморье в связи с возникшей там напряженностью между Грецией и Турцией. Он объявил о дополнительном военном сотрудничестве с Афинами.

"Ситуация в восточном Средиземноморье тревожная. Односторонние решения Турции относительно разведки нефти провоцируют напряженность. Она должна быть прекращена, чтобы сделать возможным мирный диалог между соседями и союзниками по НАТО", - написал в твиттере президент Франции.

В четверг телеканал BFMTV сообщил, что Афины обвиняют Анкару в незаконной разведке энергоресурсов в национальных греческих водах. Франция объявила о временном направлении двух истребителей Rafale и двух военных кораблей в восточное Средиземноморье с целью "обеспечения международного права".

В комментарии BFMTV отмечается, что открытие в последние годы обширных месторождений углеводородов в восточном Средиземноморье обострило напряженность между Турцией и Грецией, чьи отношения и без того отмечены регулярными кризисами.