Штаб Бабарико настаивает на перевыборах президента Белоруссии

Штаб находящегося в белорусском СИЗО экс-претендента на президентский пост Виктора Бабарико потребовал от властей провести перевыборы президента до 15 сентября с обязательным привлечением международных наблюдателей.
"Объявить новые честные выборы до 15 сентября с участием всех альтернативных кандидатов под наблюдением международных организаций с новыми избирательными комиссиями, новым ЦИК, видеонаблюдением, открытым подсчетом голосов", - говорится в заявлении штаба.
В обращении также содержится требование немедленно прекратить применение физической силы и задержаний, немедленно выпустить всех политических заключенных, а также задержанных на мирных акциях и протестах.
Между тем, штаб также сообщил, что к Бабарико уже неделю не пускают адвокатов. Они не видели подзащитного с пятницы прошлой недели. "Это незаконно и грубо нарушает права подзащитного и адвокатов. Мы требуем пустить адвокатов!" - говорится в заявлении штаба.
Бабарико и его сын Эдуард были задержаны 18 июня и с тех пор находятся в СИЗО КГБ. Власти обвиняют экс-банкира в создании преступной группировки и финансовых махинациях.
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