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СНГ 14.08.2020 14:07

Штаб Бабарико настаивает на перевыборах президента Белоруссии

Штаб находящегося в белорусском СИЗО экс-претендента на президентский пост Виктора Бабарико потребовал от властей провести перевыборы президента до 15 сентября с обязательным привлечением международных наблюдателей.

"Объявить новые честные выборы до 15 сентября с участием всех альтернативных кандидатов под наблюдением международных организаций с новыми избирательными комиссиями, новым ЦИК, видеонаблюдением, открытым подсчетом голосов", - говорится в заявлении штаба.

В обращении также содержится требование немедленно прекратить применение физической силы и задержаний, немедленно выпустить всех политических заключенных, а также задержанных на мирных акциях и протестах.

Между тем, штаб также сообщил, что к Бабарико уже неделю не пускают адвокатов. Они не видели подзащитного с пятницы прошлой недели. "Это незаконно и грубо нарушает права подзащитного и адвокатов. Мы требуем пустить адвокатов!" - говорится в заявлении штаба.

Бабарико и его сын Эдуард были задержаны 18 июня и с тех пор находятся в СИЗО КГБ. Власти обвиняют экс-банкира в создании преступной группировки и финансовых махинациях.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, БАБАРИКО, ШТАБ, ТРЕБОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]