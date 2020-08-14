Соглашение между Израилем и ОАЭ может стать отправной точкой для положительных изменений в регионе - МИД ФРГ

В Берлине приветствуют нормализацию отношений между Израилем и ОАЭ и решение Тель-Авива приостановить реализацию планов по аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан.

"Нормализация отношений между Израилем и ОАЭ - это важный вклад в достижение мира в регионе. Положительно и то, что правительство Израиля согласилось приостановить реализацию планов по аннексии", - говорится в заявлении, распространенном в пятницу от имени главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

"Мы надеемся на то, что это соглашение послужит отправной точкой для дальнейших позитивных событий в регионе, а также что это придаст свежий стимул ближневосточному мирному процессу", - отмечается в документе.

"Мы продолжаем выступать лишь за принцип "два государства для двух народов", достигнутый путем переговоров, и считаем, что только он может привнести долговременный мир на Ближнем Востоке. Вместе с нашим партнерами в Европе и в регионе мы интенсивно работаем в последние месяцы над тем, чтобы предотвратить аннексию, и поддержать возобновление прямых переговоров. Мы также готовы активно поддержать этот процесс", - заявил глава МИД ФРГ.