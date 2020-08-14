Соглашение между Израилем и ОАЭ может стать отправной точкой для положительных изменений в регионе - МИД ФРГ

В Берлине приветствуют нормализацию отношений между Израилем и ОАЭ и решение Тель-Авива приостановить реализацию планов по аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан.
"Нормализация отношений между Израилем и ОАЭ - это важный вклад в достижение мира в регионе. Положительно и то, что правительство Израиля согласилось приостановить реализацию планов по аннексии", - говорится в заявлении, распространенном в пятницу от имени главы МИД ФРГ Хайко Мааса.
"Мы надеемся на то, что это соглашение послужит отправной точкой для дальнейших позитивных событий в регионе, а также что это придаст свежий стимул ближневосточному мирному процессу", - отмечается в документе.
"Мы продолжаем выступать лишь за принцип "два государства для двух народов", достигнутый путем переговоров, и считаем, что только он может привнести долговременный мир на Ближнем Востоке. Вместе с нашим партнерами в Европе и в регионе мы интенсивно работаем в последние месяцы над тем, чтобы предотвратить аннексию, и поддержать возобновление прямых переговоров. Мы также готовы активно поддержать этот процесс", - заявил глава МИД ФРГ.
Эксперты ЕС будут привлечены к проектам по обеспечению эффективного использования водными ресурсами в Азербайджане
Глава МИД Азербайджана и новый посол Японии обсудили вопросы сотрудничества
Армия Азербайджана будет жестко пресекать провокации армянских военных - Минобороны
Еврокомиссия подтверждает несогласие с санкциями США в связи с "Северным потоком 2"
Башнефть во II кв. получила убыток в 10,3 млрд руб. против прибыли в 20,4 млрд руб. годом ранее
Цены на нефть снижаются, но могут показать недельный рост, Brent - $44,85 за баррель
В Азербайджане за сутки выявлено 103 новых случая COVID-19, четверо скончались
Разработчик игры Fortnite обвинил Apple и Google в нарушении антимонопольного законодательства
Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-июле увеличился на 65,9%
ИВ Лерикского района направит около 1,5 млн манатов на комплексные работы
ИВ Губинского района направит свыше 2,5 млн манатов на прокладку дорог и благоустройство
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessPartner – новое предложение от AccessBank для бизнес клиентов
В Баку прошла онлайн-конференция к 175-летию со дня рождения Абая Кунанбаева
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии