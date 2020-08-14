Таджикистан ведет переговоры с РФ о покупке вакцины от коронавируса

Минздрав Таджикистана ведет переговоры с российскими коллегами о закупке российской вакцины "Спутник V" против коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства.
По словам замначальника Госслужбы санитарно-эпидемиологического надзора Таджикистана Навруза Джафарова, переговоры ведутся в рамках ранее подписанных соглашений с Минздравом России, а также по дипломатическим каналам.
"Поскольку существует соглашение между Таджикистаном и Российской Федерацией в области здравоохранения, мы надеемся, что сможем получить вакцину", - сказал Джафаров, слова которого приводятся в сообщении.
В сообщении отмечается, что "объем производства вакцины в России пока недостаточен для массовых продаж", вместе с тем Таджикистан и еще "26 стран мира ждут своей очереди на закупку вакцины".
В Минздраве Таджикистана создана рабочая группа для расчета и определения необходимого числа доз вакцины для страны, сообщает пресс-центр.
Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля. По официальным данным, за это время в республике было зарегистрировано 7 тыс. 950 заражений, излечились 6 тыс. 741 человек, 63 человека скончались.
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.
Между тем во всем мире разрабатывается более 100 возможных вакцин от коронавируса.
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