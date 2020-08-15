Экс-глава BP Роберт Дадли, который 5 февраля ушел с поста CEO британской компании, теперь числится в BP Russian Investments Limited. Через эту структуру ВР владеет пакетом акций в НК "Роснефть" (19,75%).
Согласно отчетности российской компании, во втором квартале 2020 года Дадли, сохранивший место в совете директоров "Роснефти" после ухода из ВР, стал консультантом в ее российской "дочке".
Как сообщалось, главным исполнительным директором BP вместо Дадли стал Бернард Луни. Изменения в руководстве BP произошли на фоне роста давления на нефтегазовые компании со стороны инвесторов, желающих видеть их адаптацию к переходу от углеводородов к низкоуглеродной энергетике. BP отстает от крупнейших европейских нефтяных компаний по уровню инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ).
В начале августа BP сообщила, что в рамках новой стратегии к 2030 году сократит добычу углеводородов на 40% и увеличит низкоуглеродные инвестиции в 10 раз - до $5 млрд в год. Новая стратегия внедрена компанией для достижения заявленной цели - к 2050 году стать компанией с нулевыми показателями вредных выбросов (zero emissions).
Дадли в сентябре 2020 года исполнится 65 лет. Он руководил ВР 9 лет, а до этого возглавлял ТНК-ВР - одну из крупнейших частных российско-британской компаний, которая была продана "Роснефти" в 2013 году.
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